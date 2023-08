Airtag leidt agenten naar flatwoning vol gestolen spullen in Bijlmermeer

Drie bewoners van een flatwoning in de Bijlmermeer zijn vorige week aangehouden vanwege het bezit van gestolen spullen. De politie kwam de woning op het spoor door een airtag, een apparaatje dat een locatie aangeeft door middel van bluetooth of gps, in een gestolen tas.

In de bewuste tas zaten spullen met een totale waarde van 20.000 euro. "De melder had er daarom een airtag in verstopt", schrijft de politie op Facebook. "Nadat hij de trein uit was gestapt dacht hij al zijn spullen bij zich te hebben. Thuis kwam hij erachter dat zijn tas weg was."

Agenten kwamen erachter dat de app een nauwkeurige locatie aangaf in een flat in Bijlmermeer. Toen agenten bij de bewuste flatwoning aanbelden zagen ze de tas staan in de woning. Twee bewoners die in de woning aanwezig waren hadden er geen goede verklaring voor en werden aangehouden voor heling.

Later kregen de agenten toestemming van de officier van justitie en de rechter-commissaris voor een huiszoeking. Ze vonden daar een grote hoeveelheid gestolen laptops, iPads, telefoons, camera’s en sieraden. In totaal ging het om meer dan 200 spullen.

Er was toen een derde verdachte in de woning. Ook deze verdachte is aangehouden. De drie staan binnenkort voor de rechter.