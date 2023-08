Aangifte tegen studenten die vrouwen 'sperma-emmers' noemen leidt niet tot vervolging

Tijdens een diner in de zomer van 2022 werd gezegd dat 'de heren de nekken van vrouwen zullen breken, om hun lul erin te steken’ en dat vrouwen ‘sperma-emmers’ zijn. Het OM liet vorig jaar weten geen onderzoek in te stellen, maar een vrouw die het daar niet mee eens was deed aangifte omdat ze vond dat het ging om vrouwenhaat.

"Groepsbelediging wegens geslacht levert geen strafbaar feit op omdat dit geen grond is die wordt genoemd in het wetsartikel (artikel 137c Sr) dat betrekking heeft op groepsbelediging", stelt het Openbaar Ministerie vandaag. "Tevens wordt naar het oordeel van het OM met de uitingen juridisch gezien niet aangezet tot haat, discriminatie of geweld (artikel 137d Sr). Het OM heeft de aangifte daarom geseponeerd."

Het Openbaar Ministerie zegt wel te begrijpen dat een aantal mensen zich gekwetst voelt en dat de opmerkingen beschouwd kunnen worden als onwenselijk en onacceptabel. "Het is echter belangrijk om te benadrukken dat de mate waarin uitingen onwenselijk of onacceptabel zijn, niet beslissend is voor de vraag of er ook sprake is van een strafbare uiting. In deze zaak is daarvan geen sprake."