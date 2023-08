Feestelijke protestmars TransPride blijft volgens deelnemers "vooral heel erg nodig"

De jaarlijkse TransPride-walk is een protestmars, maar heeft met alle uitbundige vlaggen ook veel weg van een feest. Die twee dingen kunnen best samengaan, zeggen de mensen die meelopen. Volgens hen is er in ieder geval nog genoeg om voor te vechten.

AT5

De brassband oefent nog een laatste keer; een half dozijn journalisten werkt interviews af met politici en bestuurders; bezoekers vergelijken vrolijk hun vlaggen; ballonnnen en protestborden. Pride mag dan een protest zijn, het is vandaag zeker ook een uitbundige boel bij de muziekkoepel in het Oosterpark, het startpunt van de achtste editie van de TransPride-walk. Yvo Manuel Vas Dias, vanuit TransAmsterdam betrokken bij de organisatie, ziet het tevreden aan. Het evenement is volgens hem de laatste jaren flink gegroeid. "Bij de eerste edities mochten we alleen op de stoep, maar toen kwamen er steeds meer mensen, met veel internationale bezoekers." Het is altijd een feestje, zegt hij. "Maar de TransPride Walk is vooral heel erg nodig. Ook dit jaar weer zijn er veel trans personen lastig gevallen, op straat en offline." "Ik zou willen dat het alleen nog maar voor de lol was, maar we moeten nog steeds vechten voor onze rechten", zegt Jan-Bert Vroege, stadsdeelbestuurder in Oost, over de transgemeenschap. "Ook voor de hele regenbooggemeenschap, trouwens. Zolang voetballers niet met een regenboogarmband om willen voetballen, zolang pakketbezorgers niet in een busje willen rijden met een Progress-vlag erop, is de Pride nog nodig."

Transgemeenschap vaart voorop Tijdens de Pride van 2023, dit jaar onder de noemer Queer & Pride Amsterdam, is veel aandacht voor de maatschappelijke positie van trans personen. Tijdens een conferentie vorige week stond de transgemeenschap centraal, en met een speciaal diner op het Leidseplein werden tientallen trans mannen en trans vrouwen geëerd. Aanstaande zaterdag is er een ereplek ingeruimd voor de Trans Pride commissie: de boot vaart voorop in de botenparade. "En we hebben Miss Nederland, Rikkie Kollé, voorop op de boot staan", vertelt Suzanne van de Laar, de voorzitter van Stichting Pride Amsterdam. "Helaas laten de recente discussies over transpersonen zien dat deze groep erg kwetsbaar is. Dit jaar willen wij dan ook meer dan ooit laten zien dat we allemaal mensen zijn die van elkaar kunnen en mogen leren en daarnaast met respect elkaars verschillen accepteren."

"Onze tolerantie is vaak een soort schijntolerantie", zegt Jip, die zich identificeert als non-binair. "Bovendien: als je iets tolereert, dan mag het van je bestaan, maar wil je er liever niet mee geconfronteerd worden. Als je geaccepteerd wordt, mag je volledig zijn wie je bent." De feestelijke stemming staat het protestkarakter van de Walk niet in de weg, vindt Jip. "Er is altijd ook wel reden tot feest - het is belangrijk dat je je identiteit viert." Onderdeel zijn van de queergemeenschap is wat hen betreft vooral leuk. "Je kan dus laten zien: we zijn ook gelukkig."