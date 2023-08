Amsterdammer Elias Assaf niet vermoord en verminkt in het klooster van Heiloo, waar dan wel?

De moord op Elias Assaf (38) is niet op het terrein van het klooster Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo gebeurd. Dat stelt het heiligdom vandaag in een verklaring en wordt bevestigd door het Openbaar Ministerie.

Gisteren was een eerste voorbereidende zitting rondom de dood van de Amsterdamse Egyptenaar die in april dood werd gevonden nadat hij als vermist was opgegeven. Zijn lichaam bleek in stukken gesneden en werd deels gevonden in de auto van de verdachte Emad A. en deels in Duitsland gevonden.

Plaats delict

Tijdens de zitting werd het adres van de verdachte genoemd: dat bleek het gastenhuis in het voormalige Julianaklooster bij het heiligdom in Heiloo. Journalisten die aanwezig waren bij de rechtszitting noteerden dat het gastenhuis ook de moordlocatie zou zijn.

Dit wordt ten stelligste ontkend door het heiligdom en het Openbaar Ministerie. "De verdachte in deze strafzaak verbleef enige tijd als gast op een plek buiten het terrein van het heiligdom", laat een woordvoerder van het klooster weten aan NH Nieuws.

"Het bestuur en de medewerkers van het heiligdom zijn natuurlijk enorm geschrokken van deze verschrikkelijke gebeurtenis, die mogelijk in de directe nabijheid van het heiligdom heeft plaatsgevonden."

Het klooster erkent wel dat de moord mogelijk dicht bij hun terrein plaatsvond. Het OM laat desgevraagd weten dat het gastenhuis, formeel geen onderdeel van het heiligdom, ook niet als plaats delict wordt gezien. Wat dan wel de exacte locatie van de moord is, is nog niet duidelijk.