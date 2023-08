Ondanks voorspelde regen geen aanpassingen aan programma Canal Parade

"Of het doorgaat? Oh je bedoelt dat we nat worden zaterdag", laat de organisatie van de Canal Parade aan AT5 weten. "Dat is dan maar zo, maar het gaat zaterdag wel gewoon door." Ook wordt de parade vanwege het weer niet vervroegd, zoals dat in het verleden wel eens gebeurde.

Het ziet er nu naar uit dat het zaterdag zeer wisselvallig wordt met geruime tijd regen. Ook wordt met zo'n 18 graden vrij fris voor de tijd van het jaar.