Verdwijnen Passenger Terminal goed voor milieu, maar slecht voor portemonnee: "Valt dan niks meer te verdienen"

"Mensen hoeven niet per se hun baan meteen kwijt te raken", zegt D66-raadslid Ilana Rooderkerk, initiatiefnemer van de aangenomen motie die de stad oproept afscheid te nemen van de Passenger Terminal, "het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze in andere delen van het land zorgen voor toerisme. Dat hoeft niet allemaal in de binnenstad van Amsterdam."

Maar niet alleen ondernemers profiteren. De Norwegian Prima die voor anker gaat, betaalt bijna 35.000 euro liggeld. Euro's die aan het einde van het jaar via de tientallen miljoenen euro's dividend van het Havenbedrijf weer richting wethouder van Financiën Hester van Buren gaan. Vorig jaar legden 104 schepen aan, de stad wil naar een maximum van 190 per jaar.

Taxichauffeurs rijden af en aan, porters rennen heen en weer en cateraars staan aan de poort te rammelen. Een zeecruise die Amsterdam aandoet levert drie tot zes ton op voor de economie, afhankelijk van of het om een tussenstop gaat of om het begin- en eindpunt van de reis.

Toch liet burgemeester Halsema een tijdje geleden ook al vallen dat wat haar betreft de cruises weinig toevoegen. "Veel cruisetoeristen worden een paar uur losgelaten en gaan dan eten bij de internationale ketens, waardoor het voor de middenstand weinig betekent... Dat betekent dat je onze stad consumeert, maar weinig betekent voor de stad'', zei ze tegen NRC.

Of het echt zo'n vaart gaat lopen met een definitief vertrek van de Terminal blijft overigens de vraag. Een woordvoerder van wethouder Van Buren zegt dat veel afhangt van hoe en waar de 'Sprong over Het IJ' eruit gaat zien. En over die brug(gen) is het laatste woord ook nog lang niet gesproken.