Activisten houden bankfiliaal in Oost bezet: "We gaan niet weg voordat ING stopt met fossiel!"

Een groep van ongeveer vijftien activisten houdt een filiaal van de ING aan de Middenweg in Oost bezet. Hun boodschap: 'Stop met fossiel!'. "ING is niet de groene bank die ze zeggen te zijn. Het is een systeembank die miljarden heeft geïnvesteerd in de fossiele industrie, waarvan een groot deel heel recent", valt in het statement van de actievoerders te lezen.

AT5

De politie laat weten dat er inderdaad een demonstratie gaande is. "Er staat een handjevol mensen binnen en een handjevol mensen buiten. Vooralsnog is het daar rustig", laat een woordvoerder weten. "Een paar collega's gaat nu richting die kant om te kijken wat er gaande is en gaan daar in gesprek met de groep demonstranten."

Quote "In de afgelopen jaren gingen miljarden euro's naar kolen, olie en gas. Ook draagt ING bij aan ontbossing" Statement demonstranten

Op het pand van ING zijn posters geplakt, met daarop de tekst 'ING Fossiel Vrij!'. Ook hangt er een doek, en is het raam beklad; samen stelt dit een zee voor. Op een video die AT5 binnenkreeg, is te zien dat de activisten zogenaamd verdrinken in de zee. In het statement van de groep valt verder te lezen: "Wist u dat ING meer dan driekwart van al zijn energie-investeringen in fossiele energie steekt? In de afgelopen jaren gingen miljarden euro's naar kolen, olie en gas. Ook draagt ING bij aan ontbossing." De bank laat aan AT5 weten op de hoogte te zijn van de bezetting. Een woordvoerder komt later vanmiddag met een reactie.

Protestactie ING Middenweg AT5

Demonstratie ING Middenweg AT5 Volgende