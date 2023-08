Wethouder ergert zich aan troep op straat: "We gebruiken het als openbare stortplaats"

Opengebroken vuilnisbakken, zwerfafval op straat en bomvolle containers: het is weer ouderwets vies in de stad. Naast dat Amsterdammers zich enorm ergeren aan het vele afval op straat, doet de wethouder dat ook. Maar wat gaat er dan aan gedaan worden?

"Als we willen dat de stad schoner wordt dan moeten we hem niet gebruiken als een openbare stortplaats", zegt wethouder Zita Pels (Afval) stellig. Het is een reactie op een opiniepeiling onder ruim 1800 Amsterdammers die AT5 heeft uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de panelleden de stad gemiddeld een 4,6 geven als het om afval gaat.

"Ik erger me zelf ook enorm hieraan. Voor mijn gevoel krijgen we met z'n allen een onvoldoende. De gemeente kan het beter doen, maar uiteindelijk zijn het de mensen die het op straat gooien. Dus we hebben hier echt een gedeelde verantwoordelijkheid in."

Verslechtering

Het lijkt alsof er weinig veranderd is in twee jaar. In de coronaperiode lag er veel afval op straat en waren containers bomvol. De gemeente erkende het probleem en startte een 'afvaloffensief': hogere boetes, meer toezichthouders en een bewustwordingscampagne.

Een meerderheid van de panelleden vindt dat het afvalprobleem juist is verslechterd de afgelopen twee jaar, ondanks de genomen maatregelen. Op papier klopt dat niet, stelt Pels: "We zien een afname in het aangeboden afval en ook in het aantal meldingen en klachten. Het zou dus beter moeten gaan. Maar zodra je iets op straat ziet liggen, er hoeft maar één iemand iets weg te gooien, dan irriteer je je natuurlijk."