Reguliersdwarsstraat afgesloten om drukte: "Je kunt er niet meer naartoe, ga weg"

Er staan hekken aan het begin van de straat. "Het festivalterrein is vol, je kunt er niet meer naartoe, blijf niet hangen, ga weg", riep een agent in een politiebusje om. Later werden nieuwe bezoekers naar het Muntplein gestuurd.

Nadat de Canal Parade afgelopen was verplaatste een deel van de bezoekers zich naar de Reguliersdwarsstraat. In die straat vinden sinds 16.00 uur vanmiddag twee straatfeesten plaats.

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat bezoekers alleen de straat nog uit kunnen. Dat blijft 'zolang het nodig is' zo. Het is, voor zover bij haar bekend, de enige plek in de stad die op dit moment te druk is.

Andere straatfeesten

De gemeente vraagt bezoekers om de Pride op een andere locatie te vieren. Er vinden namelijk ook een groot aantal andere straatfeesten plaats, onder meer op de Dam, Zeedijk en het Stoperaplein.

De Canal Parade, waaraan 80 boten meededen, werd ondanks de regen vandaag door tienduizenden toeschouwers bezocht.

Op ondestaande beelden, gemaakt door Roy van Ingen, is te zien hoe nieuwe bezoekers weggestuurd worden: