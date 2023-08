Ajax komt Astana of Ludogorets tegen in voorronde Europa League

Ajax neemt het in de voorronde van de Europa League op tegen Astana of Ludogorets. Dat werd vandaag bekend tijdens de loting van de UEFA in het Zwitserse Nyon. De twee clubs uit Kazachstan en Bulgarije moeten eerst nog een ronde tegen elkaar spelen. Daarna is duidelijk welke club Ajax treft.

Morgenmiddag om 16.00 uur ontvangt Astana Ludogorets voor de eerste wedstrijd. Een week later is de return. Astana werd vorig jaar tweede in de Kazachse competitie. Ludogorets pakte het landskampioenschap in Bulgarije.

Wie het ook wordt, Ajax begint de voorronde met een uitwedstrijd, die 24 augustus gespeeld wordt. Wanneer Astana doorgaat, dan wacht supporters die erbij willen zijn een lange reis. De return volgt op 31 augustus.

De stad Astana ligt op zo'n 5300 kilometer van Amsterdam. Daarmee ligt de club het verst van alle tegenstanders die Ajax had kunnen treffen. Razgrad, de thuisstad van Ludogorets, ligt op ongeveer 2300 kilometer van Amsterdam.

Ajax werd vorig seizoen derde in de eredivisie. Daarmee begint de club voor het eerst in 14 jaar niet in de voorronde van de Champions League, maar in de voorronde van de Europa League.

Als de ploeg van trainer Maurice Steijn die overleeft, komen ze in de groepsfase van dat toernooi terecht. Lukt het niet om Astana of Ludogorets in twee wedstrijden te verslaan, dan wachten zes wedstrijden in de poule van de Conference League, het derde toernooi van Europa.