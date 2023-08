'Ajax en West Ham akkoord, Álvarez vertrekt morgen naar Londen'

Dat was niet het geval toen Borussia Dortmund eerder deze zomer interesse begon te tonen. De deal leek zo goed als rond, maar nadat ze zich bij Dortmund op het laatste moment bedachten, was die transfer ineens van de baan.

De kans dat Álvarez langer bij Ajax zou blijven was klein. Trainer Maurice Steijn had al aangegeven dat Ajax zou meewerken als er een redelijk bod voor de international van Mexico zou komen. Vorig jaar wilde Álvarez al naar Chelsea vertrekken, maar toen hield Ajax de transfer tegen.

Kort daarna werd West Ham United, dat net daarvoor middenvelder Declan Rice was kwijtgeraakt aan stadgenoot Arsenal, genoemd als nieuwe geïnteresseerde, maar daarna werd het lang stil rond de speler. Na meer dan een maand lijkt er dan eindelijk schot in de zaak te zitten.

4 jaar

Daarmee lijkt er een einde te komen aan zijn periode van 4 jaar bij Ajax. Die begon in de zomer van 2019, toen de grote successen in de Champions League net achter de rug waren. In zijn eerste maanden bij Ajax moest hij zijn draai nog vinden. Dat veranderde na de coronaonderbreking, toen Álvarez indruk begon te maken als schokbreker op het middenveld. Uiteindelijk zou Álvarez 147 wedstrijden voor Ajax spelen.

Álvarez zou zich morgen in Londen melden om de medische keuring af te ronden en zijn handtekening onder het contract te zetten. Volgens Voetbal International heeft Ajax een doorverkooppercentage in de deal bedongen. Dat betekent dat Ajax, mocht Álvarez in de toekomst nog een transfer maken, ook een percentage van die transfersom krijgt.