Claire Martens (VVD) wil Stopera uit om Kamerlid te worden

Ze hoopt op een verkiesbare plek. "De afgelopen jaren, en vooral tijdens de covidcrisis, ben ik erachter gekomen dat Den Haag bij veel zaken beslist. Toen is het bij mij gaan kriebelen en dacht ik: ik wil het zelf doen", zegt Martens tegen de krant.

Vlak voor de zomervakantie wilde Martens nog niet zeggen of ze zou vertrekken, ze zei toen 'heel goed te gaan nadenken' als ze gebeld zou worden. Ze zit sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in de gemeenteraad en werd in 2021 lijsttrekker van de Amsterdamse VVD.