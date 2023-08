Halsema zegt speech Indië-herdenking af vanwege vraag eerherstel KNIL-strijder

Burgemeester Halsema ziet af van de toespraak die ze op 15 augustus op de Dam zou geven tijdens de Indië-herdenking, waar jaarlijks de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht worden. Dat heeft ze via Instagram laten weten. Reden is de komst van de dochter van Raymond Westerling, die tijdens de herdenking een toespraak over de KNIL-strijder zal geven.