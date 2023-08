Organisatie Indië-herdenking verrast door afzeggen Halsema

De organisatie van de Indië-herdenking op de Dam is verbaasd over het besluit van burgemeester Halsema om niet te komen vanwege de speech van de dochter van KNIL-strijder Raymond Westerling. In plaats daarvan gaat Halsema naar een andere herdenking.

Westerling wordt ervan beschuldigd dat hij de leiding had in massa-executies van Indonesiërs. Halsema noemde de keuze om zijn dochter op de Dam in een toespraak te laten pleiten voor eerherstel en erkenning 'zeer ongepast en pijnlijk op een dag waarop we vooral slachtoffers herdenken'.

'Niks voor haar'

"Ik vond het heel stoer dat ze zei ik kom, terwijl het programma bekend was, en het lijkt me heel raar als ze het programma niet gelezen heeft, want dat zou een beetje dom zijn. Maar dat vind ik niks voor haar", zegt organisator Peggy Stein. "Dus ik vind eigenlijk haar hele actie niets voor haar."

Steen des aanstoots uit het programma is waarschijnlijk het deel waarin Indische Nederlanders die in Bandoeng gered zijn door Westerling daarvoor tijdens de herdenking de dochter van Westerling wilden bedanken. Stein zegt dat ze ongepast niet het goede woord vindt om de keuze voor de toespraak te omschrijven. "Ongepast vinden wij het niet. Wij hadden zelfs voorgesteld, ga dan naar beide herdenkingen. Want dan gaat ze wel naar de herdenking daarna. Hoe zal dat dan zijn voor al deze mensen die toch echt door Indonesiërs, want zo kun je dat dan stellen, eigen mensen, vermoord zijn?"

Niet over uit

Het is overigens nog onduidelijk of de dochter van Westerling daadwerkelijk naar de Dam komt. "Daar zijn we nog niet helemaal over uit", zegt Stein. "Dat laat ik aan haar. En de gevoeligheid daaromheen. Ook binnen de familie natuurlijk. Maar wij schrijven hier niet op in."

Halsema gaat dus wel naar het monument Indië-Nederland op het Olympiaplein, waar op 16 augustus de Dekoloniale Indonesie-Nederland Herdenking plaatsvindt. Volgens Halsema is dit een inclusieve herdenking, waar de groepen niet tegenover elkaar staan.

