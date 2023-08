Woede om incidenten tijdens Pride: "Vroeger gebeurde dit niet, het is afschuwelijk"

Vernielde regenboogvlaggen, haatleuzen op straat en taxichauffeurs die dragqueens weigeren. Naast de feestelijkheden tijdens twee Prideweken, vindt er toch ook intimidatie plaats. Zo werd dragqueen Victoria False door vier taxichauffeurs geweigerd na een optreden vorige week donderdag: "Vroeger gebeurde dit niet. Het is afschuwelijk."

AT5

"Ik had mijn pet en mijn make-up nog op. Er was namelijk geen plek om af te schminken", zo omschrijft Victoria False de situatie na haar optreden vorige week donderdag op de Nieuwmarkt. "Er stonden vier chauffeurs met elkaar te praten, en geen van alle vier wilde me meenemen in hun taxi." Het gebeurt te vaak, vindt Victoria: "Het is afschuwelijk. Ik had scène kunnen schoppen op het podium, de dj was namelijk nog bezig. Maar ik wil zo'n gave avond en week niet laten verpesten door zoiets." Margriet Veeger van COC Amsterdam heeft intens genoten van de week. "Helaas vinden er ook incidenten plaats, en elk incident is er één te veel."

Quote "Ik denk dat er veel te weinig melding wordt gedaan. Zonder cijfers gebeurt er niets" Victoria False - dragqueen

Of er aangifte wordt gedaan en wat er met die aangifte uiteindelijk kan worden gedaan ligt aan de casus. De politie vertelt dat het na onderzoek aan het Openbaar Ministerie is of er vervolging plaatsvindt. "Er is soms ook geen verdachte, dat maakt het al helemaal lastig." Laagdrempelig bellen Ook Victoria deed geen aangifte. "Dat doe ik nooit. Ik vind dat wel heel veel gedoe en idioterie en wil zo min mogelijk aandacht besteden aan zo'n gebeurtenis." De dragqueen belde wel naar het 088-nummer van Roze in Blauw, een queer-gespecialiseerde afdeling van de politie. Ook de COC Amsterdam-voorzitter benadrukt hoe belangrijk het is op een manier van je te laten horen: "Dat laat zien hoe belangrijk bewustzijn is."

Dat dit soort incidenten ook tijdens Pride nog steeds gebeuren is volgens allebei verschrikkelijk. "Ik denk dat daar een groot deel van de pijn zit. Dat je denkt dat je bij Pride geen schild hoeft te dragen. En dan onderweg naar een optreden of feest overkomt het je alsnog. Dat heeft een enorme impact", vertelt de COC-voorzitter. Victoria sluit zich erbij aan: "In deze stad werd vroeger niemand vuile flikker genoemd. En nu, sinds iets van vijftien jaar, is er een ontwikkeling gaande die tegenovergesteld is. En daarom ben ik Amsterdam zo spuug en spuug zat. Ik vraag me af of ik me hier over een paar jaar nog veilig ben." De politie benadrukt dat áls je iets vervelends meegemaakt, je altijd contact op kunt nemen met roze in blauw. Ook wanneer je geen aangifte wilt doen, maar enkel een luisterend oor nodig hebt.