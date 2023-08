Te luide motorrijders krijgen teleurgestelde smiley op Stadhouderskade

Bewoners van de P.C. Hoofstraat zijn enthousiast over het systeem. "Er rijden hier heel veel patsers rond. Maar ook door de straat. Hele heftige auto's, maar ook heel veel motoren", zegt een van hen. Een werknemer van een winkel: "Het verstoort ook wel de klandizie in de straat. Er gaan vaak alarmen van auto's af. Dus ik vind het een heel goede zet."

"Dat is inderdaad een lastige", zegt Schoonebeek. "Maar je hebt tegenwoordig ook apparatuur die 3D kan kijken. Dus die ziet als er twee naast elkaar staan precies wat de ene voor geluid heeft gemaakt en de andere voor geluid. Ik denk dat je wel die kant op zal moeten. En anders is de optie dat je motoren alleen individueel bekeurt en niet als het een groepje is."

Intentie

Al jaren wordt er geklaagd over geluidsoverlast door motoren. In 2020 schreef toenmalig wethouder Verkeer Egbert de Vries dat het wel de intentie was om boetes uit te delen via lawaaiflitsers, maar dat het nog niet kon. Een jaar later plaatste onderzoeksorganisatie TNO lawaaiflitspalen op vier plekken in de stad, waarbij de kentekens wel al genoteerd voor onderzoek. Daaruit bleek dat motoren vaak de grootste bron van geluidsoverlast zijn.

Naast de Stadhouderskade komen er ook microfoons en borden op de Molenaarsweg in Noord, Tussen Meer in Nieuw-West en de Europaboulevard in Zuid. De gemeente werkt bij deze proef samen met Rotterdam.