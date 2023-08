Stad nl Alwéér rioolramp bij nieuwbouwcomplex Eigen Haard: "Zaten letterlijk in de shit"

Opnieuw gaat het mis bij een nieuwbouwcomplex van Eigen Haard. Een paar maanden geleden was het raak in Noord. Nu zijn bewoners aan de Nieuwe Osdorpergracht in Osdorp aan de beurt. De woningen zijn nog geen twee maanden opgeleverd of de bewoners hebben al last van lekkages en schimmel. Wie het echt niet getroffen hebben zijn Sarah en haar moeder. Sarah regelde voor haar moeder een woning, maar de doucheput overstroomde: "Alle stont, wc-papier en maandverband kwam naar boven."

Sarah vertelt aan AT5 dat ze haar moeder juist een nieuwbouwwoning gunde, omdat ze dan geen gedoe zou hebben met vocht en schimmel. Verder ernaast zitten dan dat, kan bijna niet. "We kregen eind juni de sleutel. Mijn moeder was er superblij mee. Twee dagen daarna zag ik vochtplekken in het washok en in de slaapkamer." Stont en maandverband Sarah had de woning al laten stuken. "4500 euro heeft het me gekost. Toen kreeg ik, tot overmaat van ramp, een telefoontje van de stukadoor die net klaar was met de werkzaamheden. Of ik direct wilde langskomen." Een regelrechte rioolramp deed zich voor, zo blijkt. "Alle stront, wc-papier en maandverband kwam uit de doucheput en uit het toilet. We zaten letterlijk in de shit."

Vochtplek in tweede woning Sarah AT5

Vochtplekken AT5

Schimmelplekken eigen archief Sarah Volgende

Onbewoonbaar, is de woning op de eerste verdieping hierna. Sarah en haar moeder krijgen een nieuwe woning toegewezen op de vijfde. Opgelost, zou je misschien denken, maar was het maar zo'n feest voor moeder en dochter. "Op de dag dat ik de sleutel zou krijgen, deed ik een rondje door het huis. Toen zag ik twee vochtplekken op het plafond." In eerste instantie wilde Sarah de sleutels niet aannemen, maar haar moeder moest toch weg uit haar oude huis. "Nu zijn de vochtplekken nog erger geworden. Er hangt ook een druppel aan." 'Nachtmerrie' Sarah heeft daarnaast de 4500 euro die ze investeerde in de eerste woning nog niet teruggekregen, wat ze wel graag wil. "Ik heb er geld, energie en tijd in zitten. Het is vreselijk; eigenlijk een soort nachtmerrie. Je voelt je machteloos."

Quote "Ik heb vochtplekken in het washok en mijn buren hebben ze ook" bewoner nieuwbouwcomplex Osdorp

Dat de problemen niet blijven bij de woningen van Sarah en haar moeder blijkt ook als Sarah over de galerij loopt. "Kijk, hier." Ze zet haar vinger op het raam van een woning, twee deuren naast die van haar. "Vochtplekken, zie je?" Ook een bovenbuurvrouw, die in de lift staat, geeft toe dat ze vochtplekken in huis heeft. "Bij het washok. En mijn buren hebben het ook. Ik vind het echt kwalijk." Volgens een woordvoerder van Eigen Haard kwam de riooloverstroming door een verstopping in de straat. Daardoor had het huis dat daar het dichtste bij zat er het meeste last van. Daar blokkeerde het. De vochtplekken komen vermoedelijk door een constructiefout. Er is waarschijnlijk iets mis met de leidingen die de riolering regelen (de standleiding), wat niet van buitenaf te zien was. Eigen Haard zegt verder dat het balen is en dat ze de fouten zo snel mogelijk willen herstellen. Sarah krijgt de kosten voor het stucwerk in de eerste woning vergoed.