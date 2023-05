Rioolramp in nieuwbouwcomplex: poep stroomt uit wc en doucheputje

Yassir verheugde zich op zijn nieuwe appartement in een splinternieuw complex in Amsterdam-Noord. Maar door een fout bij het aansluiten van het riool zit hij al dagen in de strontlucht en stroomt het afvalwater via het doucheputje terug zijn huis in, met uitwerpselen en al. "Je laat mensen toch niet in zulke mensonterende omstandigheden zitten?"

Wat een feest had moeten worden is uitgelopen op een regelrechte ramp voor een nieuwe bewoner van een nieuwbouwcomplex in Noord. Yassir, die niet met zijn achternaam in dit artikel wil, is sinds twee weken aan het klussen in zijn nieuwe huis in de omgeving van de Distelweg. "De andere bewoners zijn denk ik nog bezig met het huis afmaken voor bewoning", vertelt bovenbuurman Yassir. "Ik was al klaar, dus ik slaap er al een poosje." Yassir had zijn huis onder meer voorzien van een nieuwe laminaatvloer. Drie dagen geleden merkte hij dat er iets mis was met de wc: die stroomt niet goed meer door. "Die wc leek verstopt. Dat probleem merkte ik ook in de badkamer." Niet lang daarna gaat het helemaal mis. "Het afvoerwater kwam terug omhoog, met uitwerpselen en al." Yassir geeft het probleem direct door aan de eigenaar, woningbouwcorporatie Eigen Haard. Die reageert langzaam, zegt Yassir. "Ik heb echt wel twintig keer gebeld, maar het werd niet opgelost." Het smerige rioolwater loopt over zijn gloednieuwe laminaat van het appartement, dat volgens Yassir 'praktisch onbewoonbaar' is. Ook een tijdelijk onderkomen wordt hem niet aangeboden. "Dat vind ik echt kwalijk. Je laat mensen toch niet in zulke mensonterende omstandigheden zitten?"

Quote "Op het einde van de afvoerbuis zat een dop" Yassir

Ook door de wc-afvoer komt het smerige water het appartement binnen - eigen archief bewoner

Als uiteindelijk de mensen van de ontstoppingsdienst ter plaatse zijn, doen die een opmerkelijke constatering. Yassir: "Het huis bleek niet aangesloten op het riool. Op het einde van de afvoerbuis zat een dop, dus dat stapelde zich gewoon op in de buizen. 'Dit huis had nooit zo opgeleverd mogen worden', zeiden de mannen van de ontstoppingsdienst." Verantwoordelijkheid Wie moet dit op gaan lossen? Tot aan de openbare weg is riolering volgende de Nederlandse wet een zaak van de eigenaar: Eigen Haard dus. En in Amsterdam rust de verantwoordelijkheid vanaf de weg bij Waternet. Een woordvoerder van Eigen Haard, Maarten Leschot, zegt dat de fout bij Waternet ligt. "Onze loodgieter ontdekte met een cameraatje dat de hoofdaansluiting van drie appartementen niet aangesloten was op het riool. Er zat een dop op de lozing, onze aannemer heeft die weggehaald. De fout lag bij Waternet", aldus Leschot. Vóór de oplevering zijn de wc's en de waterafvoer uitvoerig getest. "Maar dat heeft dus een tijdje de buizen in kunnen lopen. Totdat die vol zaten."

Quote "We gaan dat eerst grondig onderzoeken" woordvoerder Waternet

Het nieuwe laminaat is volgens Yassir totaal verwoest - eigen archief bewoner

Waternet zegt bij monde van een woordvoerder dat zij vandaag een spoedmelding hebben ontvangen. "We gaan dit adres vandaag nog aansluiten", belooft Waternet. Op de bewering dat de fout inderdaad bij hen ligt, wil de woordvoerder nog niet ingaan. "We gaan dat eerst grondig onderzoeken." Eigen Haard-woordvoerder Leschot zegt alles op alles te zetten om de boel bij Yassir schoon te maken. "Er is al een ploeg langs geweest. De huurder mag hier niets van merken. Hij zal ook schadeloos worden gesteld." Opgelucht Yassir is blij dat het einde van de ellende nu in zicht is. Hij blijft achter met flinke schade aan het huis, waar de lucht nog altijd niet te harden is. "Die vloer kan ik wel weggooien." Hij snapt dat zaken soms mis kunnen gaan. "En dat je niet alles meteen op kan lossen, begrijp ik ook wel. Maar dat Eigen Haard niet een tijdelijk onderkomen kon aanbieden is gewoon kwalijk. Zo kan je mensen niet laten zitten."