Rioolonderhoud in Amsterdam: "Wij zoeken naar breuken of vet en kijken of alles nog goed is"

Waternet onderhoudt in en om Amsterdam de waterleidingen en rioolbuizen. Een netwerk van wel 4000 kilometer. Er worden regelmatig oude of verzakte rioolbuizen vervangen. Door het gebruik van camera's wordt gekeken of de rioolbuizen nog in orde zijn. De makers van het AT5-programma Het Verkeer kijken een ochtend mee met de rioolwerkzaamheden in Slotermeer.