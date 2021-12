Nachtwerkzaamheden aan de Ceintuurbaan: "Oordoppen in en een slaapmasker op dan maar"

Er wordt altijd veel aan de weg gewerkt in de stad en die werkzaamheden vinden niet altijd overdag plaats. Regelmatig wordt er ook in de avond en in de nacht gewerkt. De makers van het AT5-programma Het Verkeer zijn aanwezig bij de nachtwerkzaamheden aan de trambanen op het kruispunt van de Van Woustraat met de Ceintuurbaan.

AT5

"Wij voeren hier de werkzaamheden ’s nachts uit om het verkeer eigenlijk te ontzien", vertelt uitvoerder Ard Koopmans. "Je kan achter mij zien dat als wij het spoor eruit halen de tram niet meer kan rijden en het verkeer er niet meer doorheen kan. Dat is eigenlijk één van de hoofdredenen dat wij het werk ’s nachts uitvoeren." Koopmans legt uit wat hij en zijn mannen doen in de nacht: "De werkzaamheden die echt een hoop herrie maken doen wij in de vooravond. Zoals je ziet hebben wij vanavond een split eruit gehaald, maar vorige week was die eigenlijk al gesloopt. Het spoortje wat er ligt kunnen wij slijpen, maar dat maakt heel veel herrie, dus daarom gaan wij vanavond branden. En zo proberen wij de werkzaamheden eigenlijk aan te passen aan de omstandigheden waar wij inzitten."

Split wordt uit de grond gehaald

"Ik denk dat het goed is dat ze het ’s avonds doen. Zo min mogelijk overlast veroorzaken en ja, het ziet er goed uit", vertelt een voorbijganger. Een ander vult nog aan: "Ik vind het altijd wel leuk, bedrijvigheid ’s nachts." Maar niet iedereen is even positief over de nachtelijke werkzaamheden. "Ja, wij slapen aan de straatkant, dus wij hebben er gewoon heel erg last van bij het slapen. Wij wilden eigenlijk vroeg gaan slapen vandaag, maar dat is niet helemaal gelukt", vertellen twee studentes die op de hoek wonen. Maar gelukkig hebben ze een oplossing: "Oordoppen in en een slaapmasker op dan maar."