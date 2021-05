Torontobrug krijgt opknapbeurt: "We begrijpen dat nachtwerkzaamheden super vervelend zijn"

De grote stalen voegovergangen en het asfalt op de Torontobrug zijn toe aan vervanging en worden nu vernieuwd. Het AT5-programma Het Verkeer gaat langs en praat met commercieel manager Sanne van Vliet over de werkzaamheden aan de grote brug over de Amstel.

Van Vliet begrijpt de zorgen van de omgeving en legt uit waarom ze 's nachts werken: "We hebben een beperkte tijd gekregen van drie weken. We begrijpen dat het echt super vervelend is dat we nachtwerkzaamheden moeten uitvoeren. De werkzaamheden die veel geluid vergen zoals het sloopwerk proberen we zoveel mogelijk overdag te doen."

Dat de werkzaamheden voor wat geluidsoverlast zorgen is niet gek maar vooral in de avonden kan al dat lawaai erg vervelend zijn. Een buurtbewoner vraagt zich dan ook af waarom er gekozen is om de werkzaamheden zowel overdag als in de nacht uit te voeren.

Amsterdam op de schop

Werkzaamheden in Amsterdam? Niks nieuws voor de voorbijgangers die wij spreken."Overal in Amsterdam is er constructie en werkzaamheden. Dat hoort erbij", zegt een koppel over het werk aan de brug. Een automobilist vindt vooral het oponthoud heel lastig. "Gelukkig kan ik het fietspad op omdat het een invalidenkar is. Maar in heel Amsterdam zijn er wel werkzaamheden, je moet overal omheen."

Een andere voorbijganger merkt zelf vrij weinig van de werkzaamheden, maar heeft begrip voor de buurt: "Ik kan mij goed voorstellen dat als je hier in de buurt woont dat het best heftig kan zijn om lang in een verbouwing te zitten met verbouwingsgeluiden."