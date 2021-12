Herinrichting van de Bos en Lommerweg zo goed als klaar: "Het is prachtig, een heel ander uitzicht"

De werkzaamheden aan de Bos en Lommerweg zijn zo goed als afgerond. De ventweg is opgeheven om meer ruimte te creëren voor groen. Vorige week is de weg weer opengesteld, maar door slecht weer kon het fietspad nog niet geasfalteerd worden.

Mensen in de buurt zijn tevreden met de vernieuwde Bos en Lommerweg. "Het is mooi geworden, niet zo druk meer. Mooier dan hiervoor", vertelt een buurtbewoner. Daar is de lokale groenteboer het ook mee eens, maar plaatst een kanttekening. 'Het heeft wel een beetje lang geduurd, maar het is uiteindelijk toch klaar. Het is prachtig, en heel ander uitzicht op de Bos en Lommerweg."

Het werk is inderdaad uitgelopen vertelt omgevingsmanager Wilma van Leeuwen. "Deze werkzaamheden op de Bos en Lommerweg zouden in totaal tien maanden duren, maar wij hebben helaas negen weken vertraging opgelopen."

Daarnaast valt het op dat een kant van het fietspad nog helemaal zwart is "Dat komt door het weer", legt van Leeuwen uit. "Rood asfalt is gevoeliger voor weersomstandigheden dan het zwarte asfalt en het was helaas te koud om het rode asfalt aan te brengen. Wij hopen het rode asfalt in maart of april aan te brengen."