Naast zwaar vuurwerk vindt politie ook gestolen motoren in garagebox in Nieuw-West

Bij het politieonderzoek dat de politie gisteren heeft uitgevoerd op het Dorus Rijkershof in Nieuw-West is inderdaad een hoeveelheid zwaar vuurwerk aangetroffen. Naast het vuurwerk werden er ook vier gestolen motoren aangetroffen. Twee Amsterdammers - 44 en 52 jaar oud - en een Amsterdamse - 68 jaar oud - zijn aangehouden in het onderzoek.

Agenten vonden ter plaatse een grote tas met cobra's en nitraten, ook werd er een zelfgemaakt explosief aangetroffen. De Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) werd in eerste instantie opgeroepen, maar na een eerste observatie werd de toch de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) opgeroepen om het explosief onschadelijk te maken. De rest van het vuurwerk is door een gespecialiseerd bedrijf opgehaald.

Gestolen motoren

Het vuurwerk werd per toeval door de agenten aangetroffen. Zij kregen in eerste instantie namelijk een melding dat er een motor voor de deur van garagebox stond die mogelijk gestolen zou zijn. Na controle bleek het voertuig inderdaad gestolen te zijn, bij de box werd nog een gestolen motor aangetroffen en in de box zelf ook nog twee, plus een gestolen kentekenplaat.

Naast de motoren en het vuurwerk troffen de agenten ook een tas aan met ongeveer 100.000 euro cash erin. Uit onderzoek bleek het te gaan om nepgeld. De woning die bij de garagebox hoort is ook doorzocht, twee telefoons zijn in beslag genomen. De drie Amsterdammers werden in de woning aangehouden en worden verdacht van heling, witwassen en het overtreden van de Wet Wapens en Munitie.

Omdat het soort vuurwerk dat door de politie in beslag is genomen veelvoudig wordt gebruikt bij meerdere incidenten met explosies in de stad, doet de politie onderzoek of het aangetroffen vuurwerk daarmee in verband kan worden gebracht.