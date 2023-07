Honderden kilo's zwaar vuurwerk gevonden in garagebox Nieuw-West, 19-jarige aangehouden

In een garagebox bij een flat in Nieuw-West heeft de politie een grote hoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen. In de box, aan de straat Klarenburg, werd ruim 340 kilo aan cobra's, shells en nitraten gevonden. De politie heeft een 19-jarige Amsterdammer aangehouden voor de vondst, maar sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

De recherche kwam de garagebox op het spoor door een onderzoek naar handel van zwaar vuurwerk. Agenten en de Forensische Opsporing (FO) doorzochten de box gisteravond rond 20.00 uur. De agenten troffen toen de honderden kilo's aan. "Zo'n grote hoeveelheid is echt heel gevaarlijk", reageert een politiewoordvoerder tegen AT5. "We willen ons niet voorstellen wat er was gebeurd als er een vonkje bij was gekomen." Ook is bekend dat dergelijk vuurwerk gebruikt wordt bij zelfgemaakte explosieven.

340 kilo aan zwaar vuurwerk, hoeveel is dat eigenlijk? Het veel gebruikte illegale vuurwerk weegt gemiddeld tussen de 30 en de 50 gram. Een vondst van 340 kilo zou dan zo maar eens kunnen bestaan uit 8.500 stukken vuurwerk.

Ook EOD aanwezig

Tijdens de doorzoeking troffen de agenten ook een 'raar pakket' aan in de box. De politie dacht dat het mogelijk een zelf gefabriceerd explosief kon zijn, daarom werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) opgeroepen. Na onderzoek van de EOD bleek dat het pakket geen gevaar vormt.

Naar aanleiding van het onderzoek heeft de politie de 19-jarige jongen aangehouden. Omdat bij de meeste explosies in de stad gebruik wordt gemaakt van zwaar vuurwerk, doet de politie nu onderzoek of de vondst daarmee in verband kan worden gebracht. Het vuurwerk zal door een professioneel bedrijf worden vernietigd.