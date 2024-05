Stad nl Casa Rosso-icoon Jan Otten (82) overleden

Decennia lang stond hij bijna dag en nacht aan de entree van de Casa Rosso. Jan Otten, sinds 1997 eigenaar van het befaamde sekstheater aan de Oudezijds Achterburgwal. Hij verkocht aan miljoenen mensen van over de hele wereld kaartjes en ook bestierde hij de tent met strenge hand en humor. Otten werkte al vanaf de jaren 80 in de Casa Rosso, toen hij overdag nog SRV-man was. "Het is mijn baby", zei hij in 2008 tegen AT5. Tot in de tachtig bleef hij er aan het werk. Otten overleed gisteren op 82-jarige leeftijd, hij was al een langere tijd ziek.

Je kon Otten zowat uittekenen op zijn vaste plek aan de kassa. Daar stond hij het liefst en kon hij alles wat er zich binnen afspeelde via de monitor volgen. "Ik heb weinig hersens, ik kan alleen kaartjes scheuren en geld tellen", zei hij in 2014 tegen AT5. De eigenaar van de Casa Rosso bezat een heel imperium op de Wallen, zoals verschillende peepshows en sekswinkels, de Bananenbar en het Seksmuseum. Maar zijn lieveling was de Casa Rosso. "Er is altijd zo'n gezellige sfeer met de mensen", zei Otten hierover.

Jan Otten op zijn vaste plek voor de Casa Rosso - AT5

Zijn bedrijf in de seksbranche vond hij heel gewoon. Zo had hij zelf nog nooit een peepshow gezien, maar hij was apetrots op zijn imperium en vooral op de Casa Rosso. "Weet je hoeveel mensen hier dagelijks wel niet binnenkomen? En uit de hele wereld hè", liet hij te pas en te onpas weten. Zijn hele leven hield hij vol dat er veel meer vrouwen dan mannen een kaartje kochten. "Omdat ze mij zo leuk vinden", gaf hij als verklaring. Otten bestierde zijn imperium met strenge hand maar was dol op zijn personeel, dat meestal lang voor hem bleef werken, en hij hield van een geintje. Maar leuk was het zeker niet altijd. Nadat hij een keer was overvallen, nam Otten een vaste beveiliger in dienst die hem 's avonds altijd thuisbracht. In 2017 wist hij ternauwernood aan een gewapende overval te ontkomen, door optreden van zijn bodyguard Wijnand die hem snel zijn huis induwde maar zelf in zijn dijbeen werd geschoten.

Politieonderzoek na de overval op Jan Otten en zijn beveiliger - AT5

Het is niet vanzelfsprekend dat de Casa Rosso er nog is. In 2007 dreigde Otten zijn exploitatievergunning te verliezen. Reden voor het voornemen om de vergunning te weigeren was de overnamedeal die Otten in 1997 sloot met seksbaron Charles Geerts. Die was van de Wallen verdreven omdat de gemeente vermoedde dat Geerts zijn vermogen via misdaad verkreeg. Omdat Otten in 1997 de overnamesom niet kon betalen, trof hij een regeling met Geerts. Daardoor kwam Otten in eerste instantie niet door de integriteitsbeoordeling van de gemeente (De Wet Bibob). "Ik twijfel geen moment dat het niet goed komt", zei Otten in de periode. "Ik heb niets te verbergen." En hij kreeg gelijk. Na lang onderzoek verlengde de gemeente in 2009 toch de exploitatievergunning.

seksbaron Charles Geert en Casa Rosso eigenaar Jan Otten - AT5

Toch was de stress om het voortbestaan van de Casa Rosso, niet het grootste dieptepunt in Otten's lange carrière in het sekstheater. Dat lag al veel eerder in 1983 toen een ex-werknemer de Casa Rosso in brand stak, waarbij dertien mensen omkwamen. "Verschrikkelijk, dat doet me nog steeds wat, dat poets je niet zomaar weg." Tegen AT5 zei hij ooit dat hij door wilde werken tot zijn 83e bij Casa Rosso. Dat heeft hij net niet gehaald. Uit respect voor Jan is Casa Rosso vandaag gesloten.