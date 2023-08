Advocaat Steijn stelt ultimatum: Van Hooijdonk moet morgen aangeven of hij rectificeert

Als Pierre van Hooijdonk morgen niet duidelijk heeft gemaakt of hij zijn uitspraken over Maurice Steijn zal rectificeren, dan overweegt de Ajax-trainer vanwege smaad en laster aangifte te doen. Dat laat zijn advocaat Jan Kabalt weten.

Van Hooijdonk, sinds 2022 lid van de RvC bij NAC Breda, beschuldigde Steijn zondag in het praatprogramma Studio Voetbal van betrokkenheid bij 'duistere dealtjes' toen hij coach was bij die club. Steijn was tussen 2020 en 2021 elf maanden trainer bij De Parel van het Zuiden. In die periode had Van Hooijdonk geen functie bij NAC.

Gisteren werd duidelijk dat Steijn eist dat Van Hooijdonk zijn claims rectificeert. Vandaag laat zijn advocaat dus weten dat ze Van Hooijdonk tot morgen de tijd geven om te vertellen waar hij die rectificatie dat doet. Het liefst heeft de coach dat dat bij Studio Voetbal gebeurt, laat zijn advocaat weten.

Mocht hij in dat programma geen platform krijgen, dan wil Steijn dat Van Hooijdonk zijn uitspraken op de website van de NOS terugneemt. Dat zou hij dan uiterlijk vrijdag moeten doen, aldus Kabalt. Wanneer Van Hooijdonk niet van plan blijkt om zijn woorden terug te nemen, zal Steijn dus aangifte doen.