Steijn stuurt advocaat op Van Hooijdonk af na beschuldiging van 'duistere dealtjes'

Volgens De Telegraaf heeft de advocaat van Steijn in de brief gedreigd met een kort geding. Ook zou aangifte van laster en smaad overwogen worden.

Van Hooijdonk had het tijdens het televisieprogramma over 'duistere dealtjes sluiten met bevriende makelaars', iets dat gebeurd zou zijn toen Steijn nog bij NAC Breda zat. "En dat kon toen allemaal, want de directeur van NAC, dat was zijn vriend", zei Van Hooijdonk. Hij wilde er verder alleen over kwijt dat Steijn 'betrokken' bij die dealtjes was.

De uitspraken van Van Hooijdonk leidden gisteravond al tot een groot aantal verontwaardigde reacties.