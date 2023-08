Ajax-trainer Maurice Steijn klaar voor aankomend seizoen: "Dit is het Ajax waar ik voor sta"

Na een lange voorbereiding met veel tegengoals, uitgaande transfers, nederlagen, geruchten en nieuwe gezichten is het morgen eindelijk zover: Ajax speelt de eerste wedstrijd in de Eredivisie tegen Heracles. Het wordt de eerste test voor Ajax-trainer Maurice Steijn.

Bij Ajax is de doelstelling duidelijk: kampioen worden en Champions League voetbal halen. En om die doelstellingen te halen moet Ajax beter gaan presteren dan de andere kampioenskandidaten Feyenoord en PSV. "Ik denk dat we zeker deze wedstrijden genoeg kwaliteiten hebben om ons met de andere kampioenskandidaten te meten. En dadelijk, met een aantal versterkingen erbij, is dat denk ik helemaal geen discussie."

De voorbereiding van Ajax verliep verre van vlekkeloos. Ajax verloor drie keer en kreeg flink wat tegendoelpunten, maar Steijn maakt zich vooralsnog geen zorgen over het aankomende seizoen. "We zijn er klaar voor", aldus een relaxte Maurice Steijn. "Natuurlijk, we hebben een paar ongelukkig nederlagen achter de rug, maar het was wel duidelijk waar het aan schortte. Gaandeweg de voorbereiding zag je het al beter worden."

Versterkingen

Met Jurriën Timber, Edson Álvarez en Dusan Tadić zijn er drie sterkhouders vertrokken bij de Amsterdammers en het is dan ook geen geheim dat er versterkingen nodig zijn in Amsterdam. "We mikken nog op drie versterkingen. En die gaan er ook komen", vertelt Steijn. "Het is duidelijk dat we achterin versterking nodig hebben. Het is gewoon te mager wat daar nu staat".

Daarnaast wil Steijn ook nog een spits aan de selectie toevoegen. "Brobbey is op dit moment de enige spits. Ik kan op dit moment alleen schuiven met Kudus als er iets gebeurt. De prioriteit is nu om nog twee verdedigers en een spits te halen. De versterkingen die we willen, gaan komen."

Winnen en Ajax zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en Steijn de vraag kreeg of hij bij Ajax gaat beginnen met een zege wond hij er geen doekjes om: ‘Ja', zei Steijn volmondig en met een strakke blik. Ajax speelt morgen om 20.00 uur in de Johan Cruijff Arena de eerste wedstrijd van de Eredivisie tegen Heracles.