Kale en Kokkie en de Ajax-debutanten: "Hij maakte echt een wereldgoal"

Na een lange voorbereiding was het afgelopen zaterdag eindelijk zover: Ajax speelde thuis in de Johan Cruijff Arena de eerste wedstrijd van het seizoen. Kale en Kokkie hebben genoten van de Ajax-debutanten, maar blijven uiteraard realistisch. "Het blijft natuurlijk wel Heracles waartegen je speelt", aldus Kale.

Het was de avond van Ajax-debutanten, want maar liefst vier spelers maakten hun debuut in de Eredivisie voor Ajax. Vooral Jakov Medić maakte een goede indruk bij Kale en Kokkie. "Wat een wereldgoal", zegt Kokkie over de enorme poeier van Medić. "In de winkelhaak, hè? Mooier wordt het niet", zegt Kale lachend.

Tegenvallend

Maar het was niet allemaal rozengeur en maneschijn, want Kale en Kokkie zagen ook meerdere Ajacieden onder hun niveau presteren. Kenneth Taylor, Anass Salah-Eddine en Rensch speelden een matige wedstrijd, volgens Kale en Kokkie. "Salah-Eddine is een talent, maar verdedigend kwam hij echt tekort", vertelt Kokkie. Kale was niet te spreken over Taylor. "Kijk, dat is gewoon geen 10", vertelt hij. "Ik had hem al voor de tweede helft gewisseld", zegt Kokkie.

Al met al wist Ajax wel te winnen tegen Heracles en dat zorgde alsnog voor een brede glimlach op het gezicht van de Ajaxfans.