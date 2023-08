Cultuur nl Ruigoorders nemen, zoals alleen zij dat kunnen, afscheid van Rudolph Stokvis

Een paar honderd vrienden, kennissen en familieleden hebben vandaag in de kerk op Ruigoord afscheid genomen van Rudolph Stokvis. Hij is een van de grondleggers van het kunstenaarsdorp in het Westelijk Havengebied en overleed vorige week op 88-jarige leeftijd. .

Ook buiten de kerk kon de afscheidsdienst, op schermen met een livestream, gevolgd worden. Dat was nodig, want de kerk stroomde al snel vol. De afscheidsdienst begon met een, volgens de ceremoniemeester wat treurig nummer. "Ik weet zeker dat hij zich echt helemaal schuddebuikend naar beneden kijkt. Want ik weet toevallig van Rudolph, er mag gelachen worden."

Afscheid Rudolph Stokvis AT5

Vrienden beschrijven hem als iemand die dingen voor elkaar kreeg en zonder wie het ballonnenfeest in Paradiso en festival Landjuweel nooit hadden bestaan. "Als je ergens wil doorbreken door een muur, die nooit meer gemetseld hoeft te worden. Dan ben je baanbrekend bezig. En dat was Rudolph", zegt muzikant Ben Waalwijk. Ontwerper Jinny Thielsch: "Het werd allemaal wat beter georganiseerd. Niet strak ofzo. Maar langzaam werd het groter en groter. "

Quote "Hij was een centrum van dingen. We worden nu wat allener" Rob van Tour, schilder

Eind juli kreeg Stokvis, samen met drie anderen, nog een heldenspeld van de gemeente. Hij was al langere tijd ernstig ziek en zijn dood kwam daarom niet als een verrassing. Toch is het gemis groot. "Hij was een centrum van dingen. We worden nu wat allener", vertelt schilder Rob van Tour. Stokvis is na de afscheidsdienst in de kerk met de Luchtbus, waarmee allerlei kunstenaars en muzikanten op reis gingen, naar begraafplaats Zorgvlied gebracht.