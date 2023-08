Ajax-trainer Steijn is duidelijk na gelijkspel: "Dit kan niet als je kampioen wil worden"

Ajax-trainer Maurice Steijn is zichtbaar teleurgesteld na het gelijkspel van Ajax tegen Excelsior. De Amsterdammers moesten in de tweede helft een achterstand ombuigen, maar wisten de vele kansen niet te benutten. Uiteindelijk speelde Ajax 2-2 tegen de ploeg uit Rotterdam.

Maar nog geen reden tot 'paniek', volgens Steven Bergwijn. "We moeten gewoon positief blijven", zegt hij na afloop van de wedstrijd. Maurice Steijn is vooral 'teleurgesteld' over het resultaat van de Amsterdammers vandaag. "Dit kan niet als je kampioen wil worden", aldus Steijn. "Het moet gewoon echt beter. Als je vandaag ziet hoe knullig we de doelpunten weggeven, dat kan echt niet", vervolgt hij.

Zorgen

Ondanks dat Ajax in de eerste uitwedstrijd al punten laat liggen, maakt Bergwijn zich geen zorgen. "Als je vandaag scherper bent in de afronding, dan kun je deze wedstrijd gewoon makkelijk winnen". Naast het stroeve spel van Ajax was ook het kunstgrasveld in Rotterdam enorm stroef. "Het is een slecht veld, maar dat weten we. Maar het is totaal geen excuus dat we vandaag hebben verloren".

De eerste volgende wedstrijd van de Amsterdammers is aankomende donderdag. De ploeg van Steijn reist dan af naar Bulgarije om het op te nemen tegen Ludogorets in de voorrondes van de Europa League. Die wedstrijd begint om 20.00 uur. Vanwege de Europese verplichtingen is Ajax volgend weekend vrij.