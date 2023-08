Ajax morst eerste punten van het seizoen na gelijkspel tegen Excelsior

Ajax heeft in de tweede wedstrijd van het seizoen de eerste punten gemorst. De ploeg van Maurice Steijn kwam in Rotterdam niet verder dan een moeizaam gelijkspel tegen Excelsior. De Amsterdammers moesten in de tweede helft een achterstand ombuigen, maar wisten de vele kansen niet te benutten.

In het einde van de eerste helft ging het tempo van het spel, en daarmee het aantal kansen, omhoog. Forbs speelde na een lekkere panna Brobbey goed aan in de diepte, die op zijn beurt de bal klaar legde voor Kudus. De poging van de Ghanees werd vervolgens van de lijn gehaald. Een paar minuten later leek de 0-2 wel te vallen, maar Brobbey stond buitenspel. Uit het niets kwam Excelsior dan in de extra tijd op gelijke hoogte. De rechtsback van de Rotterdammers stond helemaal vrij op de hoek van de zestien en schoof de bal in de rechteronderhoek. Maar net als na de goal van Ajax, waren de Rotterdammers ook kwetsbaar na hun goal. De teen van de doelman zat uiteindelijk in de weg voor Brobbey. Waar de Amsterdammers gewoon met een voorsprong de rust in moesten gaan, stond het na 45 minuten toch weer gelijk: 1-1.

Waar Excelsior er in de eerste minuut flink voor ging, veranderde het spelbeeld voor de rest van het eerste kwartier voornamelijk naar balbezit voor Ajax. Echte kansen bleven echter even uit in het warme Kralingen. De eerste noemenswaardige kans viel in de zestiende minuut. Steven Bergwijn speelde Brian Brobbey aan in het zestienmetergebied, maar het flauwe schot van de spits kon zo van de grond worden gevist door de doelman.

Werk aan de winkel

Terwijl er werd gefloten voor het begin van de tweede helft leek Jakov Medic met zijn hoofd nog in de kleedkamer te zitten. De verdediger, die vorige week tijdens zijn debuut de held was, kreeg de bal niet weg en schoot hem tegen een speler van Excelsior aan. De spits van de Rotterdammers knalde hem vervolgens hard in het dak van het doel. De Amsterdammers moesten meteen hard aan het werk na een paar minuten gespeeld te hebben.

Ajax opende de jacht in de zoektocht naar de gelijkmaker. Benjamin Tahirovic kreeg in de 53e minuut de eerste mogelijkheid daarvoor. Na een goede actie en een lekkere bal van Brobbey ging het schot met de buitenkant van de schoen van de Bosniër net naast. Brobbey was twee minuten later zelf ook weer dicht bij een goal. Na een voorzet van de ingevallen Owen Wijndal kopte de spits de bal, die toch zeker tussen de palen moest, naast. Kudus had de gelijkmaker vervolgens ook nog op z'n schoen, maar de Rotterdammers haalden de bal opnieuw van de lijn.

Invaller Davy Klaassen was dan uiteindelijk wel klinisch, met een fraaie goal vanuit een voorzet schoot hij de Amsterdammers met nog twintig minuten te spelen weer op gelijke hoogte. Klaassen stond een paar minuten later weer voor het doel van de Rotterdammers. Nadat hij uitstekend de zestien in was gelopen en de bal richting het doel werkte, werd het schot gekeerd. In de laatste tien minuten van de wedstrijd ging het op en neer. Ajax had haast en probeerde kansen te creëren, terwijl Excelsior ook een paar keer gevaarlijk dicht bij een voorsprong kwam. Uiteindelijk viel de goal aan beide kanten niet en moest het elftal van Steijn genoegen nemen met een gelijkspel in Kralingen.

De eerste volgende wedstrijd van de Amsterdammers is aankomende donderdag. De ploeg van Steijn reist dan af naar Bulgarije om het op te nemen tegen Ludogorets in de voorrondes van de Europa League. Die wedstrijd begint om 20.00 uur. Vanwege de Europese verplichtingen is Ajax volgend weekend vrij.