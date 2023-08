Doelman Rulli komt zeker tot winterstop niet in actie voor Ajax

De blessure is ontstaan toen de doelman in de eerste helft in botsing kwam met een aanvaller van Heracles en moest zich laten vervangen. Rulli moest de wedstrijd vroegtijdig staken en werd per brancard van het veld gehaald. In het ziekenhuis bleek dat hij geopereerd moest worden.

Rulli werd in de wedstrijd van zaterdag vervangen door de 23-jarige Jay Gorter. Begin augustus contracteerde de club de eveneens 21-jarige doelman Diant Ramaj uit Duitsland. Welke van die twee keepers de komende tijd voor Ajax onder de lat staat is nog niet duidelijk.