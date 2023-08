Vanavond gaat de bal weer rollen: waar staat Ajax bij de start van het nieuwe seizoen?

Tegen de tijd dat Ajax die voorronde gaat spelen, kan de selectie die trainer Maurice Steijn tot zijn beschikking heeft, er heel anders uitzien. Tot 1 september is de transfermarkt namelijk open en de geschiedenis leert dat Ajax na de eerste paar wedstrijden nog wel eens een speler verliest aan een topclub, bijvoorbeeld Anthony vorig seizoen aan Manchester United, Zlatan Ibrahimovic in 2004 op deadline day richting Juventus, of Christian Eriksen (Tottenham Hotspur) en Toby Alderweireld (Atletico Madrid), die tien jaar geleden vlak voor het sluiten van de markt van club wisselden.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Daar staat tegenover dat Mislintat uitpakte met zes nieuwe aanwinsten: Met Branco van den Boomen (die vanavond in de basis staat), Benjamin Tahirovic, Diant Ramaj , Carlos Forbs en Jakov Medic (die ook in de basis staat) heeft Steijn en zijn kersverse technische staf een aantal nieuwe namen op alle linies.

Tijdens de voorbereiding werd duidelijk dat het in de achterhoede bij Ajax niet heel stevig stond en dat aankopen echt nodig waren om de kwaliteit van het team te verbeteren. Steven Berghuis gaf dat in een open interview met AT5 ook aan.

Vlak voor het trainingskamp in Duitsland gingen de Amsterdammers op bezoek bij RSC Anderlecht flink onderuit. Ajax kreeg een 3-0 om de oren en oud-Ajacied Kasper Dolberg was een van de doelpuntenmakers. Van de Duitse derde divisionist werd dan wel met 5-3 gewonnen, maar vervolgens werd er twee keer met 3-1 verloren van FC Augsburg en Borussia Dortmund.

Geruchtenmolen

Maar, zo beloofde Steijn gistermiddag tijdens de persconferentie, Ajax is nog lang niet klaar op de transfermarkt. Verschillende media meldden deze week dat de club op dit moment de komst van verdediger Josip Sutalo, die nu nog bij Dinamo Zagreb zien. Sutalo wordt gezien als een belangrijke versterking voor de achterhoede.

Sutalo is niet de enige verdediger op wie de club het oog heeft laten vallen: er is ook interesse in de Japanse verdediger Hiroki Ito. De kans dat hij ook naar Amsterdam komt lijkt minder groot. Zijn huidige werkgever VfB Stuttgart - de oude club van directeur voetbalzaken Sven Mislintat- zou niet mee willen werken aan een transfer.

Volgens Steijn is Ajax ook nog op zoek naar een tweede spits. "Brobbey is op dit moment de enige spits. Ik kan op dit moment alleen schuiven met Kudus als er iets gebeurt. De versterkingen die we willen, gaan komen", zei hij gisteren tijdens de persconferentie. Chuba Akpom van Middelsbrough zou in beeld zijn, maar volgens het Franse L'Équipe kan de aanvaller ook naar RC Lens.

Ajax werd ook in verband gebracht met een terugkeer van Hakim Ziyech en de komst van de Russisch-Armeense speler Eduard Spertsyan. Volgens Steijn is die interesse nu niet aanwezig omdat beide posities, rechtsbuiten en aanvallende middenvelder, 'goed bezet zijn'.

De wedstrijd begint vanavond om 20.00 uur.