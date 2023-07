Een voorstelrondje: wie zijn al die nieuwe trainers van Ajax?

Ajax is afgelopen week begonnen met de voorbereidingen voor het aankomende seizoen. Met de komst van een nieuw seizoen, betekent dat voor de Amsterdammers ook altijd nieuwe gezichten. Vooral de technische staf kent een aantal kersverse Ajacieden. Wie hebben aankomend seizoen de leiding over de hoofdmacht van Ajax?

Met het ontslag van Alfred Schreuder en zijn Duitse assistent Matthias Kaltenbach eind januari, het ontbinden van het contract van zijn vervanger John Heitinga in juni en de keuze van assistent-trainer Michael Reiziger om de club te verlaten, hadden de Amsterdammers een nieuwe technische staf nodig. Jaren in Den Haag Voor de functie van hoofdtrainer deden vele namen de ronde. Maar er kwam een, voor velen, toch wel verrassende keus uit de hoge hoed: Maurice Steijn. De oefenmeester kwam over van Sparta Rotterdam waar hij nog een contract had voor een jaar. Ajax is voor Steijn zowel als coach en als speler zijn grootste klus tot nu toe. Als middenvelder speelde geboren Hagenees voor ADO Den Haag en NAC Breda. Als speler heeft hij nog nog nooit tegen Ajax gespeeld. Nadat hij stopte als voetballer in 2005 ging Steijn meteen aan de slag als assistent-trainer bij de amateurtak van ADO. Vervolgens maakte hij stappen bij de Hagenezen: eerst als trainer van een jonger jeugdelftal, daarna volgden de Onder 17 en 19 en zelfs Jong ADO.

Maurice Steijn tijdens zijn eerste training als Ajax-trainer

In 2010 maakte hij de overstap naar het eerste elftal van ADO. Eerst als interim-trainer, daarna als assistent van John van den Brom. Toen Van den Brom in 2011 naar Vitesse vertrok, kreeg Steijn zijn eerste echte kans als hoofdtrainer. In totaal was hij honderd wedstrijden de baas van de Hagenezen, tot hij ontslagen werd in 2014. Succes met de 'kleintjes' Na bijna tien jaar als trainer actief te zijn geweest in zijn geboortestad, kreeg Steijn een volgende klus in Limburg, bij VVV Venlo. Hier was hij vijf jaar lang en 195 wedstrijden de hoofdtrainer. Met de Venlonaren werd hij in 2017 kampioen van de eerste divisie, waarmee de club promoveerde naar de eredivisie. Hij won dat seizoen ook de Rinus Michels Award voor de coach van het jaar van de eerste divisie. Na vijf jaar Limburg koos Steijn voor een klus die nog verder van zijn geboortestad lag, richting Al-Wahda FC uit de Verenigde Arabische Emiraten. Echt lekker ging het buitenlandse avontuur voor de Hagenaar niet. Na drie competitieduels kon Steijn alweer het vliegtuig pakken richting Nederland. Na Al-Wahda ging Steijn het volgende seizoen aan de slag bij NAC Breda, een oude bekende voor hem. Hij was één seizoen trainer van De Parel van het Zuiden, maar wist daarin de club wel naar de finale van de play-offs voor promotie naar de eredivisie te leiden. Steijn stapte bij de Bredanaren op nadat hij het mikpunt werd van boze fans vanwege het mislopen van promotie. Vanwege zijn goede prestaties werd hij door Sparta naar Rotterdam gehaald. Bij zijn aanstelling stond Sparta op de laatste plaats met nog vier wedstrijden te spelen, maar Steijn slaagde erin om degradatie te voorkomen. Een seizoen later was het omgekeerde wereld. Sparta had een topseizoen. Steijn werd met de Rotterdammers zesde en behaalde zelfs de finale van de play-offs voor Europees voetbal. Vanwege die prestaties is hij nu de hoofdcoach van Ajax. Steijn wist overigens als coach in elf duels nooit van Ajax te winnen, alleen met ADO speelde hij twee keer gelijk.

Assistent-trainers Hedwiges Maduro en Said Bakkati

Terug op oude nest Met de komst van Steijn als hoofdtrainer, kwamen ook twee nieuwe assistenten. Oud-Ajacied Hedwiges Maduro en Said Bakkati. Beide trainers keerden na een tijd weer terug bij Ajax. Maduro kwam als 14-jarige jongen over van Omniworld, de voorloper van Almere City, naar de jeugdopleiding van Ajax. Vanaf dat moment doorliep hij de Ajax-jeugd totdat hij als 20-jarige mocht debuteren in de hoofdmacht. In totaal kwam hij tot 107 wedstrijden in het eerste van de Amsterdammers, waarin hij elf keer het net vond en vier keer een assist wist te geven. In de winterse transferperiode van het seizoen 2007/08 verruilde hij Amsterdam voor Valencia. Vijftien jaar later keert Maduro, opnieuw met een overstap van Almere City, weer terug naar Amsterdam. De geboren Almeerder zat sinds het seizoen 2021/22 op de bank bij Almere City als assistent-trainer, nadat hij met het onder 21-elftal landskampioen was geworden. Na een uitmuntend seizoen met Almere City, waarin hij samen met hoofdtrainer Alex Pastoor de Almeerders voor het eerst in de historie van de club naar de eredivisie bracht, richtte Ajax de pijlen op zijn diensten. Maduro koos voor een terugkeer bij Ajax. De man van Jaap Stam Ook Bakkati heeft een periode gekend bij Ajax. De oud-verdediger van onder andere sc Heerenveen en PEC Zwolle tekende in 2015 een eenjarig contract bij de Amsterdammers om assistent te worden van Andries Ulderink en Jaap Stam bij Jong Ajax. Bakkati kende Stam van zijn tijd in Zwolle en werden samen, hij als speler en Stam toen als assistent-trainer, kampioen van de eerste divisie. Toen Stam vertrok volgde Bakkati hem letterlijk de wereld over. Eerst naar het Schotse Reading FC, toen naar PEC en Feyenoord. Nadat Stam ontslagen was bij Feyenoord, bleef Bakkati even aan als assistent van opvolger Dick Advocaat. Maar toen Stam naar het Amerikaanse FC Cincinnati vertrok, nam hij Bakkati weer opnieuw mee. Sinds november 2022 was hij wederom de assistent van Advocaat bij ADO.

Richard Witschge kijken naar de actie van Jorrel Hato

Ajax-dna Naast de twee hoofdtrainer en zijn twee assistenten, kent de technische staf nog drie andere namen die zich bezighouden met de spelers. Eén daarvan is Ajax-legende Richard Witschge. De officiële omschrijving van de rol van Witschge is 'lid technische staf', de 53-jarige Amsterdammer omschrijft zijn rol zelf als een trainer die tussen de spelers en de hoofdtrainer staat. "Ik ben goed met de spelers. Als ik iets hoor over de trainer dan probeer ik dat op een tactische manier aan hem over te brengen. En wanneer ik van de trainer iets hoor over de spelers probeer ik ze dat ook op een tactische manier te laten weten", zo vertelde Witschge vorig seizoen tegen Het Parool. Witschge loopt al een hele lange tijd bij Ajax rond. Tussen 1986 en 2003, met een onderbreking van vijf jaar, speelde hij in het rood-wit in de hoofdmacht. De middenvelder kwam tot 290 duels in het eerste. Daarin maakte hij 18 doelpunten, gaf hij 33 assists en wist hij de bal in de loop negen keer hoog te houden tijdens een met 4-0 gewonnen Klassieker. De oud-Ajacied was sinds het seizoen 2012/13 techniektrainer bij de club, totdat hij door Erik ten Hag werd toegevoegd aan technische staf. Sindsdien diende hij ook onder Schreuder, Heitinga en nu dus Steijn. Keepers en performance-trainer De laatste twee namen die de technische staf compleet maken zijn die van keeperstrainer Anton Scheutjens en de performance-trainer Alessandro Schoenmaker. Laatstgenoemde is ook wel de conditietrainer van de hoofdmacht van de Amsterdammers. Hij werkt al sinds 2004 in de voetballerij en begon zijn carrière als fitnesscoach FC Utrecht. Voordat hij bij Ajax in 2019 aan de slag ging, werkte hij voor FC Twente, Wolfsburg, Nottingham Forest, Derby County, Newcastle United, Inter Milan, Crystal Palace en Anderlecht. Keeperstrainer Scheutjens heeft sinds juli 2020 de keepers van de Amsterdammers onder zijn hoede. Daarvoor trainde hij de keepers van Helmond Sport, Roda JC, PSV, FC Kopenhagen en Almere City. Als doelman stond hij het vaakst onder de lat van Go Ahead Eagles. Scheutjens heeft naast zijn taken als keeperstrainer ook nog zijn eigen keepersschool.

Performance-trainer Alessandro Schoenmaker, Keeperstrainer Anton Scheutjens en data-analist Max Lesser

Jonge Duitser als analist Naast de namen die volgens Ajax bij de technische staf horen, heeft een andere man ook nog een belangrijke taak bij het eerste. De 28-jarige Max Lesser heeft sinds dit seizoen de leiding over de analyses van de hoofdmacht. De jonge Duitser kwam over van Vfb Stuttgart, waar hij samenwerkte met de nieuwe directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Daarvoor was Lesser assistent bij de Duitse club en werkte hij voor andere Duitse ploegen op een lager niveau. Aankomende zaterdag is de eerste keer dat de nieuwe technische staf de leiding neemt bij een wedstrijd. De Amsterdammers spelen dan tegen FC Den Bosch achter gesloten deuren. Voor de rest oefent Ajax nog drie keer in juli: tegen het Oekraïense Shakhtar Donetsk, RSC Anderlecht uit België en het Duitse FC Augsburg. In augustus eindigt Ajax de voorbereiding tegen Borussia Dortmund. Op 12 augustus begint de ploeg van Steijn de eredivisie met een duel tegen Heracles.

