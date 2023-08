Ajax beslist seizoensopening pas in slotfase tegen taai Heracles

Ajax is het nieuwe seizoen met een overwinning begonnen. Het elftal van Maurice Steijn had het lange tijd knap lastig met het gepromoveerde Heracles. De Almeloërs bleken een taaie tegenstander en kwamen zelfs op voorsprong, maar na een raket van Medić wist Ajax via Kudus een kwartier voor tijd orde op zaken te stellen.

Die achterstand werd vrij snel goedgemaakt door Jakov Medić, die van buiten de zestien de bal heerlijk raakte. Als een raket eindigde het leerwerk in de kruising: 1-1.

Goals kwamen er uiteindelijk vlak voort rust. Jay Gorter, die halverwege de eerste helft de geblesseerde Geronimo Rulli moest vervangen, had geen antwoord op een schot van Mario Engels, die na verkeerde pass van Anass Salah-Eddine raak mikte: 0-1.

Met het afmaken van die kansen had Ajax vervolgens meer moeite. Bergwijn, Medić, Van den Boomen en Taylor kregen allemaal mogelijkheden, naar die gingen naast of werden tegengehouden door Heracles-keeper Michael Brouwer. Brian Brobbey kreeg de grootste mogelijkheid. Een bal uit een corner hoefde de spits eigenlijk alleen maar te raken, maar juist dat kreeg hij niet voor elkaar.

Echt sprankelend begon Ajax misschien niet aan de wedstrijd, maar tegen het net gepromoveerde Heracles Almelo konden er in de eerste helft genoeg kansen gecreëerd worden.

Kansen kwamen er ook in de tweede helft. Brobbey was vlak bij rust weer dicht bij een goal, maar hij schoot op aangeven van Mohammed Kudus tegen de keeper aan. Kort daarna kwam ook Heracles er nog eens gevaarlijk uit, maar een goede tackle van Jorrel Hato voorkwam uiteindelijk dat Mario Engels het Ajax-doel opnieuw onder vuur kon nemen.

Maar het was vooral Ajax dat na rust voor dreiging zorgde. Nadat Brouwer opnieuw had moeten redden - dit keer op een schot van Kudus - werd de keeper een paar minuten later nog een keer getest. Ook Brobbey stormde een paar keer op het doel af, maar verdediger Navajo Bakboord voorkwam dat de aanvaller écht gevaarlijk kon worden voor het doel.

Kudus en Bergwijn

De bevrijdende treffer kwam uiteindelijk in de 75e minuut, toen Benjamin Tahirovic de bal met een heerlijke stift voor de voeten van Mohammed Kudus bracht. De Ghanees, die vlak voor het doel stond, wist wel raad met die kans: 2-1.

Tegen Heracles, dat opeens op de gelijkmaker begon te jagen, werd het plots gemakkelijk voetballen. Tien minuten na de 2-1 kon Steven Bergwijn profiteren van de ruimtes die de tegenstander ineens achterliet. De nieuwe aanvoerder flitste tussen twee verdedigers door, om vervolgens zuiver de verre hoek te vinden: 3-1.

4-1

Het scheelde niet veel of Klaassen had kort daarna voor de 4-1 gezorgd. Dit keer was Bergwijn de aangever die bij de tweede paal Davy Klaassen vond. De invaller kon de bal niet lekker genoeg raken, waardoor Brouwer weer een redding aan zijn totaal kon toevoegen.

De 4-1 zou er uiteindelijk toch komen, omdat Bergwijn ook nog uit een penalty raakschoot. Scheidsrechter Manschot legde de bal na een handsbal op de stip. 4-1 was ook de eindstand van het duel, waardoor Ajax na een moeizame start alsnog de drie punten in Amsterdam houdt.