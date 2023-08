Stoeptegel door de ruit en een vernielde regenboogvlag: "Het had slecht kunnen aflopen"

Zondagochtend om 6.00 uur werd een steen tegen de ruit gegooid bij twee 36-jarige vrouwen in Noord, nadat eerder al een regenboogvlag van hun gevel was getrokken. Het stel deed zondag voor de tweede keer in een week aangifte bij de politie.

Een nacht eerder werd een regenboogvlag, die sinds Pride aan de gevel van hun woning in Oostzanerwef wapperde, met stok en al naar beneden getrokken. "De houder en vlaggenstok waren kapot, maar de vlag zelf lag er de volgende ochtend nog. We besloten hem daarom maar uit het raam te hangen", vertelt het stel dat anoniem wil blijven.

Maar in de vroege zondagochtend was het opnieuw raak en vloog een deel van een stoeptegel tegen het raam van de kamer waar het stel sliep. "Gelukkig is ons huis een soort fort en hebben we driedubbel glas. Twee glaslagen zijn kapot, de derde zit er nog half in. Zonder die derde laag had het heel slecht kunnen aflopen."

Na de eerste nacht hebben een aantal buren ook regenboogvlaggen besteld, maar hebben deze na de stoeptegel nog niet opgehangen. "We snappen het als ze twijfelen, we zijn natuurlijk zelf ook erg geschrokken. Ons dochtertje van drie jaar is er doorheen geslapen. Gelukkig lag ze, zoals soms voorkomt, niet bij ons in bed."

Aangiftes

De aangiftes liggen bij de politie en een van de vrouwen is opgebeld door een agent van Roze in Blauw, een afdeling die zich bezighoudt met lhbtq-zaken. "Dat was een fijn gesprek, maar de politie kan natuurlijk niet zoveel doen zonder signalement", aldus een van de vrouwen.

De twee vermoeden dat de geweldsincidenten van dezelfde daders komen. "Toen de vlag eraf werd getrokken hoorden we meerdere stemmen, dus we denken dat het om meer dan één dader gaat."