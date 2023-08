Raadsvragen over personeelsproblemen bij het GVB

De PvdA heeft raadsvragen gesteld over de personeelsproblemen bij het GVB. AT5 bracht afgelopen weekend aan het licht dat GVB-medewerkers al langere tijd gebukt gaan onder een hoge werkdruk. Volgens vakbond FNV is er zelfs sprake van 'een spiraal naar beneden'.

PvdA-raadslid Farley Asruf heeft een tiental schriftelijke vragen ingediend bij het college. Het raadslid wil onder meer weten welke uitleg het college van het GVB heeft gekregen over de personeelsproblemen en welke stappen het GVB de afgelopen jaren heeft ondernomen om het ziekteverzuim omlaag te brengen.

Personeelsproblemen

Onhaalbare rijtijden, afmattende roosters en haperend materieel. De werkomstandigheden voor medewerkers van het GVB zijn zorgwekkend, zo blijkt uit onderzoek van AT5. Personeel zou amper tijd hebben voor pauze, onder meer omdat ze continu worden beoordeeld op hun aanrijtijden. Ook kampt het bedrijf al lange tijd met een groot personeelstekort en neemt het verzuim al jaren toe.

Het zogeheten ‘4 – 1 – 4’-rooster, waarbij er na vier dagen werken één dag rust wordt ingepland, vergt daarnaast te veel van chauffeurs en bestuurders en worden klachten hierover bij leidinggevenden niet gehoord. Volgens vakbond FNV Stadsvervoer is de situatie voor GVB'ers een 'spiraal naar beneden' en zijn de problemen niet nieuw. Vergelijkbare conclusies werden immers eerder, na intern onderzoek in juni, al door het GVB zelf getrokken.

"Geen verband"

In een reactie liet het GVB weten geen verband te zien tussen de hoge werkdruk en het personeelstekort en ziet dat de meeste medewerkers tevreden zijn over hun werkgever. PvdA-raadslid Asruf zet hier zijn vraagtekens bij en vraagt het college om een reactie.

"Het GVB dient een noodzakelijk belang in onze stad en als deelnamebedrijf is de gemeente dan ook 100 procent aandeelhouder van het vervoersbedrijf. De PvdA vindt de discrepantie in geluiden vanuit het personeel zelf en de directie van het GVB dan ook op z’n zachtst gezegd opvallend", zo schrijft Asruf in zijn toelichting.