Hoe voorkom je dat taxi's dragqueens weigeren? "Dit is iets van de lange adem"

De problemen zijn niet nieuw, en pogingen om dragqueens een veilige taxirit te garanderen waren er jaren geleden ook al. Het gaat dan ook niet om incidenten maar om een structureel probleem, erkennen deelnemers na een nieuwe gespreksronde. Dinsdag kwamen ze bij elkaar om na te denken over oplossingen. Dat zal niet makkelijk zijn: "Dit is iets van de lange adem."

AT5

"Hier, neem maar mee. Ik heb er nog wel een paar." Donald Collins overhandigt een stapeltje papieren. Allemaal verhalen van queers die zich onveilig voelen. "En niet alleen dragqueens. Dit raakt onze hele gemeenschap." Collins, als dragqueen Skyla Versai een vertrouwd gezicht in Amsterdam, weet waar hij het over heeft. Zondagavond 6 augustus werd hij als Skyla, na een klus in de Reguliersdwarsstraat, geweigerd voor een taxirit. Toen Skyla verhaal haalde, reed de chauffeur hard weg en schampte Skyla in het voorbij. Die hield er niets aan over, maar besloot aangifte te doen.

Donald Collins verzamelde ervaringen van queers die zich onveilig voelen in Amsterdam - AT5

De verhalen van dragqueens die geweigerd worden voor een taxirit zijn nauwelijks meer te tellen. Aan tafel dinsdagmiddag in een kroeg in de Reguliers, zijn vertegenwoordigers van de taxibranche, de gemeente en de queer-gemeenschap het over één ding roerend eens: dit zijn geen incidenten, maar is een structureel probleem. Lange adem "Dat betekent ook dat een oplossing iets is van de lange adem", zegt Richard Keldoulis. Als dragqueen Jennifer Hopelezz werd hij al vaker geweigerd voor een rit. Collins beaamt dat: "Een quick fix is er niet." Om de problemen te verhelpen, is er volgens de aanwezigen een cultuuromslag nodig bij de taxichauffeurs. Danielle Jiskoot is oprichter van The Diverse Agency, een bureau dat veel bekende dragqueens managet en promoot. "Denk dan aan bewustwordingscampagnes, om te zorgen dat chauffeurs beter weten wie er in de taxi stapt."

Quote "We moeten duidelijker weten wat er gebeurt" Danielle Jiskoot, The Diverse Agency

Ook de slachtoffers vormen een deel van de oplossing: die moeten vaker aan de bel trekken, om de problemen goed in kaart te brengen. Jiskoot: "Waar moet je zijn? Kent iedereen Roze in Blauw, of Meldpunt Discriminatie Amsterdam? We moeten duidelijker weten wat er gebeurt."

"Onacceptabel" Ook de gemeente was aanwezig bij de gesprekken. "Geweld, intimidatie en uitsluiting zijn onacceptabel", schrijft een woordvoerder na afloop in een schriftelijke reactie. "Dragqueens horen bij Amsterdam, zij moeten zich vrij en veilig kunnen voelen. Het is belangrijk dat alle partijen in gesprek blijven, want er moet een eind aan komen. We roepen slachtoffers van dergelijke incidenten op om altijd aangifte te doen, zodat de politie de daders kan opsporen."

Sancties voor chauffeurs die ritten weigeren, worden al uitgedeeld door taxibedrijven. "Wij hebben deze Pride één schorsing uitgedeeld", vertelt Marcel Bakker van Taxicentrale Amsterdam (TCA). De TCA en andere taxibedrijven die erkend zijn door de gemeente, de zogeheten TTO's (toegelaten taxi organisaties) hebben in 2018 afspraken gemaakt in een protocol. Regel één: de chauffeur vervoert consumenten op hun verzoek. Een rit weigeren, kan een schorsing opleveren. En daar wordt op gehandhaafd, zegt Bakker. "Dat is in beton gegoten." Afspraken niet universeel Probleem: taxi-apps als Bolt en Uber zijn géén TTO's, en voor hen gelden die afspraken niet. En chauffeurs die de fout in gaan en bij een TTO de laan uit worden gestuurd, kunnen zonder veel problemen bij Bolt of Uber aan de slag. Eward Koning, coördinator bij de Regenboog Veiligheidsalliantie en initiator van de gesprekken, denkt dat er winst te behalen valt als taxibedrijven - of die nou conventioneel zijn of werken via een app - beter met elkaar praten. Koning: "Aan de bereidheid van de bedrijven ligt het in elk geval niet." Vervolggesprekken Harde afspraken zijn er dinsdag nog niet gemaakt, al werd er al wel hardop gesproken over taxistandplaatsen extra dichtbij bekende kroegen. Jiskoot: "Zo zijn queens sneller bij de kroeg en is de kans kleiner dat ze lastig gevallen worden." Een ander idee: pink taxi's, speciaal voor de queergemeenschap. Het is een begin. Maar de grootste uitdaging ligt bij chauffeurs, en zorgen dat die voor iedereen de deur opengooien. Hoe dat voor elkaar gebokst moet worden, wordt in volgende gesprekken besproken.