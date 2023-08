Nieuw boek over Amsterdam als romandecor: "Levendige stad vol wreedheid"

Een vijftal auteurs sloot de handen ineen en bracht een nieuw boek uit genaamd Amsterdam in bijna 80 boeken. Het boek laat zien hoe Amsterdam als toneel functioneert in, zoals de titel zegt, bijna tachtig romans. Dat gaat van de vijftiende eeuw tot vandaag de dag, en laat zien hoe het Amsterdam van toen ontwikkeld is naar dat van nu: "Het is en blijft een prachtige stad."

AT5

Geert Mak is een van de schrijvers van het boek: "Het schrijven was héél leuk. Zo veel boektitels zijn voorbijgekomen en we zijn gaan lezen en schrijven". Hij neemt AT5 mee naar een plek die bijzonder is voor de Amsterdamse romangeschiedenis: het Binnengasthuis. "Vroeger woonde hier in de zestiende eeuw pater Wouter Jacobszoon in het nonnenklooster. Hij was de eerste echte levende Amsterdammer die in een boek voorkwam." Zijn dagboek bestond uit aantekeningen die hij tijdens zijn meditaties maakte. "Hij liet angst en gevoel zien." Seks in het Vondelpark Een van de vier andere schrijvers is Marita Mathijsen. Volgens haar is Amsterdam nog steeds de mooiste stad die er is. "Ook in boeken zie je dat iemand die hier komt, hier niet meer weg gaat zonder dood te gaan." Het boek is volgens haar een mooi overzicht geworden van Amsterdam door de jaren heen.

Ze neemt AT5 mee naar het Vondelpark, dat bij verhalen van Remco Campert als een van de weinigen als decor fungeert. "Hier kwamen heel veel verschillende mensen samen, wat je vandaag de dag nog steeds ziet." In onder andere de jaren zestig waren er veel seksontmoetingen in het park. "In de jaren vijftig werd nooit over neuken geschreven. Campert schreef daar als eerst openlijk over."

Waar de stad er decennia geleden ook in verhalen natuurlijk anders uitzag dan vandaag de dag, zijn er ook belangrijke overeenkomsten als je het de twee auteurs vraagt. "Amsterdam is een stad vol migranten en verschillende culturen. Dat was ook al te zien in de tijd van Bredero", vertelt Mak. "Je ziet dat hij toen al beschreef hoe alle verschillende talen naast elkaar leefden." En ook nu ziet hij hoe schrijver Soortkill uit de Bijlmer dat, "waarschijnlijk onbewust", benadrukt in zijn verhalen.

Rode draad Volgens Mathijsen is er één heel belangrijke rode draad te vinden: verzet. "Gijsbrecht van Aemstel verloor Amsterdam en moest daarmee de stad verlaten. Maar dat speelt bijvoorbeeld ook in Lale Gül die de stad juist moet veroveren op haar ouders, daar is dus ook verzet aanwezig." Of de auteurs het Amsterdam in verhalen verkiezen boven het Amsterdam in de echte wereld? "Ik denk dat het niet zonder kan. Door de verhalen begint de stad nog veel meer te spreken en krijgt elke steen een eigen verhaal. Dat maakt de echte wereld mooier", aldus Mak.