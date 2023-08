Overval op pakketbezorger in Bos en Lommer, omstanders bellen 112

Een pakketbezorger is vanavond overvallen op het Jan van Schaffelaarplantsoen in Bos en Lommer. De politie doet onderzoek.

De overval vond rond 20.45 uur plaats. Het ging om meerdere overvallers. Omstanders zagen het volgens een woordvoerder van de politie gebeuren en belden 112.

De pakketbezorger raakte niet gewond. Het is onduidelijk of er buit gemaakt is. Er zou zeker een verdachte zijn opgepakt, maar de politiewoordvoerder benadrukt dat het nog niet zeker is of diegene daadwerkelijk bij de overval betrokken was.