Ajax ondanks blamage tegen Ludogorets door naar groepsfase Europa League

Ajax is door naar de groepsfase van de Europa League, maar met de thuiswedstrijd tegen Ludogorets zullen maar weinig Ajacieden blij zijn. In eigen huis werd met 0-1 verloren, maar heeft door winst in de heenwedstrijd geen consequenties.

AT5

Dat de eindstand geen grote gevolgen heeft, heeft Ajax te danken aan een speler die inmiddels uit Amsterdam is vertrokken. Mohammed Kudus speelde vorige week zijn laatste (en misschien wel beste) wedstrijd in een Ajax-tenue. Met drie goals was hij er bijna in zijn eentje verantwoordelijk voor dat Ajax Ludogorets in de heenwedstrijd met 1-4 oprolde. Vandaag moest Ajax het zonder Kudus doen, want de aanvaller vertrok deze week naar het Engelse West Ham United. Ook gloednieuwe aankopen als Josip Sutalo, Chuba Akpom, Gaston Avila en Georges Mikautadze deden niet mee, zij zaten op de tribune. Nauwelijks kansen In een volle Johan Cruijff Arena slaagde de ploeg van Maurice Steijn er niet in om het publiek in de Arena te vermaken. Ajax creëerde nauwelijks kansen en ging dan ook met een 0-0 stand rusten.

Quote "Dit was echt één van de allerslechtste Ajax-wedstrijden die ik gezien heb" Oud-Ajacied Rafael van der Vaart na afloop

In de tweede helft werd het er niet beter op: Ludogorets, dat vorige week niets in de melk te brokkelen had, kwam in de 62e minuut op voorsprong. Matias Tissera schoot een voorzet van rechts in eerste instantie nog tegen keeper Jay Gorter aan, maar kon in de rebound alsnog raak schieten.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Ajax was niet in staat om nog iets aan die achterstand te doen, ook niet toen Brobbey in de laatste minuut met de bal aan de voet op het doel leek af te stormen. De spits had alleen nog een verdediger en keeper voor zich, maar verloor de bal voordat hij kans zag om op doel te schieten. 0-1 was uiteindelijk de eindstand van de wedstrijd, waardoor uiteindelijk Ajax met de staart tussen de benen doorgaat naar de groepsfase van de Europa League. Oud-Ajacied Rafael van der Vaart draaide er na afloop niet omheen: "We hebben allemaal slechte wedstrijden gespeeld, maar dit was één van de allerslechtste Ajax-wedstrijden die ik gezien heb", zei hij na afloop in zijn rol als analist van Ziggo Sport. "Volgens mij hebben we geen kans gecreëerd vanavond. Laten we met zijn allen gelukkig zijn dat Ludogorets er niet echt in geloofde."