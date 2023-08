Ajax heeft geen kind aan Ludogorets en wint met ruime cijfers in voorronde Europa League

Tijdens de eerste play-off wedstrijd voor de Europa League heeft Ajax een makkelijke avond gekend. De Amsterdammers wonnen op bezoek bij het Bulgaarse Ludogorets met 0-4. Dankzij onder andere een hattrick van Mohammed Kudus staat de ploeg van Maurice Steijn met één been in de groepsfase.

Na de 0-2 leken de Bulgaren iets meer in het spel te komen. Een aardige dribbel kwam uiteindelijk door een goede tackle van Rensch niet tot een schotkans en uit een corner vloog de bal maar net naast. Maar Ludogerets wist de druk niet op te voeren en Ajax wist de score nogmaals uit te breiden. Een voorzet van Wijndal viel op het hoofd van Brobbey en wat de spits op bezoek bij Excelsior niet lukte, deed hij nu wel: scoren met het hoofd. Ajax ging de rust in met ruime 0-3 voorsprong.

De Amsterdammers begonnen stroef en traag aan de wedstrijd, maar na een kwartier kwam er voor het eerst wat versnelling in het spel. Toen was het ook meteen raak. Na goed doordrukken van Devyne Rensch wist Kudus de bal te bemachtigen. Vanaf de rand van de zestien vond de Ghanees vervolgens het doel: 0-1 voor Ajax. Twee minuten later was het weer raak. Na een combinatie tussen Taylor en Brian Brobbey was het opnieuw Kudus die de bal ontving na een fantastisch balletje van Taylor, hij werkte de bal vervolgens koeltjes achter de doelman.

Intense eerste tien minuten

Net als tijdens de wedstrijd in Rotterdam, begon Jakov Medic slapend aan de tweede helft. De verdediger gaf een verkeerde pass en daardoor kreeg Ludogorets een levensgrote kans. Jay Gorter liet zien dat hij een uitstekende vervanger voor de geblesseerde Geronimo Rulli was en pakte de een-op-een kans uitstekend. In de omschakeling waren de Amsterdammers vervolgens vlijmscherp. De ingevallen Carlos Forbs dribbelde vanaf de eigen helft de zestien van de Bulgaren in en gaf vervolgens de bal aan Steven Bergwijn. De aanvoerder hield het overzicht en gaf de bal aan Kudus. De Ghanees maakte zijn hattrick compleet. Vanaf de aftrap viel Ludogorets dan weer meteen aan. Een goed schot in de verre hoek werd opnieuw knap gepakt door Gorter.

Na de intense eerste tien minuten uit de tweede helft, werd het spel weer wat rustiger. De Amsterdammers hielden de bal vooral in de ploeg en probeerden zo nu en dan de weg richting het doel te vinden. Die weg vonden de Amsterdammers voor een lange tijd niet, Ludogorets wel. De Bulgaren kregen een penalty na een handsbal van Jorrel Hato. Met laserlampjes schijnend in zijn gezicht had Gorter geen kans tegen de goed ingeschoten penalty: 1-4. Ludogorets probeerde het daarna nog een paar keer, maar zonder succes en ook Ajax kwam niet meer echt tot een goede kans. Met de overwinning zette Ajax een goede stap voor de plaatsing van de Europa League.

De Amsterdammers hoeven aankomend weekend niet in actie te komen in de Eredivisie, vanwege de Europese verplichtingen. Volgende week donderdag speelt Ajax de return tegen Ludogorets in de Arena. Die wedstrijd begint om 20.00 uur.