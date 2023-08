Kale en Kokkie niet tevreden over Ajax: "Het is nog Ajax onwaardig"

Ajax heeft voor het eerst punten verspeeld in de Eredivisie. Dat zorgt ervoor dat Kale en Kokkie niet bepaald vrolijk aanschuiven voor de analyse van de wedstrijd. "Het is gewoon nog niet goed genoeg", vertelt Kale.

Naast dat Ajax niet goed voor de dag kwam, was het veld in Rotterdam ook niet echt om over naar huis te schrijven. "Het was klein en ook niet gesproeid", aldus een geïrriteerde Kale. Maar ondanks dat het veld bagger was, is het gelijkspel van Ajax vooral te danken aan de slechte instelling van de Ajacieden. "Het is nog Ajax onwaardig", vertelt Kokkie. Kale vult het nog aan: "Het is kwalitatief gewoon niet goed genoeg."

De pers

Ajax is niet goed bezig, volgens Kale en Kokkie, maar ook de pers kan nog veel beter. "Die begint echt een irritante rol te spelen", vertel Kokkie. Vooral het interview van ESPN na afloop van de wedstrijd zit Kokkie niet lekker. "Hij krijgt vier keer dezelfde vraag over waarom hij niet scoort. Er gebeuren wel meer dingen in het veld, hè?" Daarnaast mag er volgens hem ook meer aandacht naar de slechte vorm van Feyenoord, in plaats dat iedereen zeikt op de Amsterdammers.

De eerste volgende wedstrijd van de Amsterdammers is aankomende donderdag. De ploeg van Steijn reist dan af naar Bulgarije om het op te nemen tegen Ludogorets in de voorrondes van de Europa League. Die wedstrijd begint om 20.00 uur.