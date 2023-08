Ajax in eerste wedstrijd tegen Ludogorets zonder nieuwe aankopen Akpom en Sutalo

Ajax moet het tijdens de heenwedstrijd tegen het Bulgaarse Ludogorets in de play-offs voor de Europa League doen zonder aankopen Chuba Akopom en Josip Sutalo. Beide spelers zijn namelijk nog niet ingeschreven bij de Uefa, de Europese voetbalbond. De Amsterdammers zouden het duo eventueel wel kunnen inschrijven voor de return in Amsterdam.

Kersvers Ajacied Sutalo, die gisteravond officieel werd gepresenteerd, is door de Amsterdammers nog niet ingeschreven voor het duel van donderdag. Akpom is nog in afwachting van een werkvergunning en mag daarom nog niet spelen. De 27-jarige spits komt uit Engeland en aangezien het land uit de EU is gestapt, moest hij dat aanvragen.

De nieuwe Deense rechtbank Anton Gaaei is wel door Ajax ingeschreven bij de Uefa. Ook zomeraanwinsten Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic, Diant Ramaj, Jakov Medic en Carlos Forbs staan wel op de lijst. Steven Berghuis, die de eerste drie Eredivisieduels is geschorst na een klap tegen een FC Twente-supporter, mag wel uitkomen in Europa en is ook ingeschreven.

Ajax mag in theorie voor de return van volgende week donderdag het tweetal wel inschrijven, mits de werkvergunning van Akpom is geregeld.

De wedstrijd tussen Ludogorets en Ajax begint donderdag om 20.00 uur.