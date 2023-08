Ajax strikt nieuwe spits: Chuba Akpom steekt voor 12,3 miljoen de Noordzee over

Ajax heeft met Chuba Akpom een nieuwe spits aangetrokken. De 27-jarige Engelsman komt voor 12,3 miljoen euro over van Middlesbrough. Dat transferbedrag kan via bonussen oplopen tot 14,3 miljoen. Akpom gaat bij Ajax met nummer 10 spelen.

Mislintat is Akpom blijven volgen: "Daarna werd hij vaak verhuurd. Dat heeft misschien wel een remmende werking op zijn carrière gehad. Maar ik ben blij voor hem dat hij zich alsnog heeft kunnen ontwikkelen tot de spits die hij nu is."

Technisch directeur Sven Mislintat, bij Ajax verantwoordelijk voor het aankoopbeleid, had de man uit Londen al jaren op het oog, vertelt hij vandaag op het clubkanaal. "Toen hij 19 was probeerde ik hem al naar Borussia Dortmund te halen, maar hij wilde toen graag bij Arsenal blijven."

De laatste jaren speelde Akpom weer in Engeland bij Middlesbrough. Op het tweede niveau maakte hij vorig seizoen 28 doelpunten. Daarmee scherpte hij zijn persoonlijk record flink aan, want daarvoor scoorde hij nooit meer dan tien keer in één seizoen.

Akpom doorliep de jeugdopleiding van Arsenal, maar brak bij die club nooit door. Daarna speelde hij voor verschillende clubs in Engeland en maakte hij in 2017 de stap naar het Belgische Sint-Truiden, in 2018 verkaste hij naar PAOK Saloniki.

"Hij is een volwassen speler, van een leeftijd die we nodig hebben in onze selectie", zegt Mislintat, die onder de indruk was van zijn prestaties vorig seizoen. "Het is heel lastig om in het Engelse championship 28 keer te scoren. Veel spelers die zo'n seizoen hebben gedraaid, hebben het daarna fantastisch gedaan op een hoger niveau."

Akpom gaat bij Ajax met rugnummer 10 spelen. Dat nummer werd vijf jaar lang gedragen werd door Dusan Tadic.

Volgens Mislintat is Akpom ook geen klassieke nummer 9 waarmee soms de spitspositie wordt aangeduid. "Nummer 9 is zijn beste positie, maar hij kan ook als aangever spelen. Wat mij betreft is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat hij op het middenveld speelt, zodat hij samen met Brobbey op het veld kan staan."

Akpom en Brobbey

Want Brian Brobbey, die tot nu toe de enige spits in de selectie was, is bij Ajax degene met wie Akpom de concurrentiestrijd aan moet gaan als hij in de punt van de aanval wil spelen. Brobbey was tot de komst van Akpom de enige spits bij Ajax. Trainer Maurice Steijn drong de laatste weken al openlijk aan op de komst van een tweede doelpuntenmaker.

Tegenover AT5 liet Brobbey al weten dat hij met eventuele concurrentie geen problemen zou hebben. "De beste gaat spelen, daarmee maak je elkaar denk ik ook beter."