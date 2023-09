Ajax-trainer Steijn teleurgesteld na nederlaag tegen Ludogorets: "Terecht dat publiek ons uitfloot"

Ondanks dat Ajax doorgaat naar de groepsfase van de Europa Leauge liepen de Ajacieden beschaamd het veld af. Want Ajax verloor in eigen huis van Ludogorets (0-1). Maurice Steijn was ook duidelijk na de wedstrijd: "Ik heb eigenlijk niets positiefs gezien."

De Amsterdammers schoten geen enkele keer gevaarlijk op doel en dus ging de ploeg van trainer Steijn met een fluitconcert naar de kleedkamer. "Het fluitconcert bij rust begreep ik ook heel goed. Het was 0-0, maar het was van onze kant natuurlijk heel matig. Het is logisch dat supporters veel meer van de wedstrijd hadden verwacht. Een week eerder waren we veel beter. Het stadion is uitverkocht. Als je de sfeer vooraf ziet… Tja, dan verwacht je meer.", zei Steijn over het fluitconcert van de Ajaxfans. "Ik vind dat ze ons nog lang hebben gesteund."

Davy Klaassen zag net als Maurice Steijn en waarschijnlijk alle fans in het stadion een zeer matig Ajax. "Het was niet goed en heel slecht", zegt hij aan het begin van de persconferentie. "Vorige week beslisten we de wedstrijd snel en dan gaat het lekker, maar nu liep het niet. Het is een kwestie van dagelijks hard werken aan de speelwijze, want het is duidelijk dat er nog genoeg te doen is. Zondag moet het beter."

Nieuwe aanwinsten

Steijn kon nog geen beroep doen op zijn aanwinsten Chuba Akpom, Josip Sutalo, Gastón Ávila en Georges Mikautadze. Maar aanstaande zondag tegen Fortuna Sittard zal daar verandering in komen. "Deze ploeg kan wel wat impulsen gebruiken", zei Steijn. "Ik hoop dat de jongens die zondag speelgerechtigd zijn, heel snel iets extra's toe gaan voegen aan deze ploeg. Daar heb ik heel veel vertrouwen in. Zondag een goed resultaat halen. En dan kunnen we daarna echt gaan bouwen."