Kleine ondernemers in de knel door terugbetalingen: "Lever even maatwerk"

Nu de coronaperiode achter de rug is, staan ondernemers opnieuw voor een uitdaging: het terugbetalen van coronasteun en belastingen. Dat geldt ook voor beautyzaak-eigenaar Iresh Soekhoe. Zij maakte gebruik van de NOW-regeling om haar personeel te behouden, maar komt nu in de knel met het terugbetalen. MKB Amsterdam ziet dat bij meer bedrijven gebeuren. De organisatie wil dan ook dat de overheid maatwerk gaat leveren voor de kleine ondernemers.

Sinds 2015 runt Iresh Soekhoe een eigen beautyzaak. "Ik heb het opgebouwd zonder schulden, met m'n eigen geld. Ik heb vanaf 2019 langzaam opgeschaald met personeel. En in 2020 was daar corona", vertelt ze.

Om haar personeel te behouden maakte Soekhoe gebruik van de NOW-regeling: "Ik dacht wat nu. Toen heeft de overheid geroepen, ga niemand ontslaan want wij gaan jullie helpen. Toen heb ik mijn mensen aangehouden", zegt de ondernemer. Later worden voor haar de spelregels duidelijk: de NOW-regeling blijkt op basis van omzetverlies te worden berekend. De omzet tijdens corona wordt vergeleken met diezelfde periode voor corona. Voor Soekhoe een tegenvaller omdat ze in die periode nog alleen draaide en minder omzet had.

Maatwerk

Volgens MKB Amsterdam zijn er meer kleine bedrijven die door de regeling nu in de knel komen. "Er zijn verschillende bedrijven: horeca, kleine mkb'ers. De NOW-regeling is gekomen om mensen in dienst te houden, alleen de realiteit is veranderd. Corona heeft ook iets veroorzaakt en de energiekosten, loonkosten zijn toegenomen. De kleine ondernemer heeft nu niet de middelen om dat terug te betalen", zegt voorzitter van MKB Amsterdam, Achmed Baâdoud.

Volgens de organisatie is het dan ook niet eerlijk dat kleine bedrijven langs dezelfde lat worden gelegd als grote bedrijven. "Ik zeg vanuit MKB Amsterdam dan ook tegen de overheid: probeer goed te kijken, wat was de situatie in 2020 en hoe is de situatie nu. Denk niet alleen vanuit het systeem, maar lever even maatwerk. Als je nu de bedrijven loslaat waardoor de banen alsnog verloren gaan vinden wij dat een desinvestering", vertelt de voorzitter.