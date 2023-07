Tijd tikt voor ondernemers die coronasteun moeten terugbetalen: "Sommigen verdrinken"

Meerdere ondernemers dreigen kopje onder te gaan doordat ze de ontvangen coronasteun nu écht moeten terugbetalen. Dat vertellen belangenvereniging MKB Amsterdam en de Amsterdamse tak van Koninklijke Horeca Nederland. Ondernemers hoefden in coronatijd niet altijd hun belastingen te betalen als onderdeel van een steunpakket. Nu stelt de Belastingdienst een harde deadline.

Eveline Doornhegge van Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam (KHN Amsterdam) zegt dat niet alle ondernemers dat nu kunnen betalen. "Een aantal probeert een akkoord te bereiken met schuldeisers en de Belastingdienst in de vorm van een schuldsanering, anderen kiezen ervoor om op te schalen met het bedrijf om meer winst te maken." Maar dat laatste kan niet iedereen zich veroorloven. Nog een optie is dan ook om de zaak helemaal te verkopen.

Ondernemers die nog niets hebben terugbetaald aan de Belastingdienst, hebben het bericht gekregen dat ze geen uitstel meer krijgen. Eind augustus moeten ze hebben betaald. Ondernemers mogen er vijf jaar over doen om de schulden af te lossen. Dat ging in oktober 2022 in.

"Ik denk dat alle ondernemers bezorgd zijn, waarvan de helft héél erg bezorgd is"

Voorzitter van MKB Amsterdam, Achmed Baâdoud, geeft ook aan dat ondernemers dreigen te verdrinken. "Ze weten dat ze moeten betalen, maar de timing is moeilijk." Baâdoud doelt daarmee op de hoge energiekosten, de inflatie en de verhoogde huurprijzen. "Het zou veel ondernemers helpen als ze meer tijd krijgen, zodat ze hun geld kunnen investeren in het duurzaam maken van het bedrijf." Volgens de voorzitter zou dat ervoor zorgen dat de ondernemingen er op den duur sterker uitkomen dan voor corona, en dan ook hun schulden makkelijker kunnen terugbetalen.

Hoeveel ondernemers zo diep in de schulden zitten in Amsterdam, dat ze dreigen om te vallen, is niet zeker. Al heeft volgens Doornhegge bijna elke ondernemer met de schulden te maken. "Ik denk dat bijna alle ondernemers zich zorgen maken en dat de helft van de ondernemers zich héél veel zorgen maakt."

Van die laatste groep, wilden de meesten niet voor camera. Waarschijnlijk omdat het voor veel nog niet zeker is wat er precies met het bedrijf gaat gebeuren, stelt Doornhegge.

Ondernemers kunnen betalen nog uitstellen tot 29 augustus, daarna gaat de Belastingdienst over op aanmaningen of een dwangbevel. Baâdoud wil de ondernemers nog op het hart drukken om contact op te nemen met de Belastingdienst als betalen moeilijk is. "Misschien kan er een betalingsregeling worden getroffen."