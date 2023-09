Siem de Jong klaargestoomd voor functie bij Ajax 'buiten het veld'

Oud-spelers Siem de Jong, Kelly Zeeman, Daniel de Ridder en Ricardo van Rhijn beginnen aan een tweejarige opleiding door Ajax die hen op weg moet helpen naar een bestuurlijke functie bij de club. Commercieel directeur Menno Geelen wil hen helpen zich te ontwikkelen en 'tegelijkertijd in het belang van de club gebruikmaken van hun sportieve Ajax-achtergrond'.

De club noemt het traject waar de vier oud-spelers aan beginnen 'een talentenprogramma voor spelers die gestopt zijn en aan een tweede carrière willen beginnen in het voetbal, buiten het veld'.

Siem de Jong (34) heeft zeker tien jaar bij Ajax gespeeld. Hij zegt graag te willen leren van de mensen die op de club rondlopen met een 'brede opleidingsachtergrond en indrukwekkende ervaring'. Kelly Zeeman (29) speelt sinds 2013 bij de club, zij het de laatste jaren af en aan door corona en langdurige blessures.

Daniel de Ridder (39) kwam in 1995 bij de D1 van Ajax en debuteerde in het eerste team in 2004, waar hij een seizoen heeft gespeeld. Volgens hem kun je meerdere opleidingen doen om aan de bestuurlijke kant van het voetbal terecht te komen - zo heeft hij zelf rechten gestudeerd en deed hij al analytische ervaring op bij de NOS. Maar deze praktijkopleiding bij Ajax noemt hij 'uniek'.

Ricardo van Rhijn (31) werd geprikkeld toen hij in februari mee was met Geelen naar de uitwedstrijd tegen Union Berlin om 'meer te leren over het reilen en zeilen bij Ajax'.